تهديد جديد يواجه الزمالك.. إيقاف قيد محتمل بسبب مستحقات جروس
عبير الشرقاوي ترد على الشائعات: والدي عمره ما غضب عليا.. فيديو
العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس
علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي
هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟
أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية
الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا.. شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية على الطرق صباح اليوم
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

الطماطم
الطماطم
ريهام قدري

الطماطم من أكثر الأطعمة فائدة للجسم، فهي ليست فقط لذيذة وسهلة الاستخدام في الأكل، لكنها أيضًا غنية بالعناصر الغذائية المهمة. إليك أبرز فوائد الطماطم:
 

 1. تحسين صحة القلب:
الطماطم تحتوي على مادة الليكوبين (Lycopene)، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
 2. تعزيز صحة البشرة:
الليكوبين والفيتامينات الموجودة في الطماطم (خاصة فيتامين C وA) تساعد في تجديد خلايا الجلد، وتأخير علامات التقدم في السن، وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.


 3. تقوية النظر:
فيتامين A الموجود في الطماطم يحافظ على صحة العينين، ويقلل من خطر الإصابة بالعشى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.
 

4. تنظيم ضغط الدم:
تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي يساعد في موازنة ضغط الدم وخفض خطر الإصابة بارتفاعه.
 

5. تعزيز المناعة:
فيتامين C يعزز مناعة الجسم ويساعد في مقاومة العدوى والفيروسات.
 

6. تحسين عملية الهضم:
الألياف الموجودة في الطماطم تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقلل من الإمساك.
 

7. الوقاية من بعض أنواع السرطان:
الدراسات تشير إلى أن مادة الليكوبين قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.
 8. المساعدة في إنقاص الوزن:
الطماطم قليلة السعرات وغنية بالماء والألياف، ما يجعلها مثالية في أنظمة الرجيم لأنها تشعرك بالشبع.
 9. تقوية العظام:
تحتوي على فيتامين K والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العظام.
 

10. تنشيط الدورة الدموية:
الحديد والفولات في الطماطم يساعدان على تكوين خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الدم.

