حوادث

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أرشيفية
أرشيفية
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط منار الدلوعة المتهمة ببث فيديوهات على تطبيق "تيك توك"، ترتدي ملابس فاضحة.

واوضحت التحريات أنه بناءً على الإذن الصادر بالتفتيش من النيابة العامة، وتم ضبط المتهمة  وتبين من التحريات أها تقوم بنشر وبث محتوى مرئي وصور تتضمن إشارات وأفعال خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على تطبيق "تيك توك" من خلال حسابات تحمل الأسماء التالية:  manomah11، بسمة بودي، المملكة ملكة، ومنار الدلوعة،  وقد تم رصد  المقاطع المشار إليها على النحو التالي: عبارة عن فيديو منشور بتاريخ 2025/10/20 من خلال حساب manomah11 يظهر فيه المتهمة تؤدي حركات وإيحاءات مخلة علنًا، مقاطع من حساب باسم بسمة بودي تظهر بها المتهمة وهي ترتدي ملابس مثيرة وتقوم بإيحاءات جنسية، كذلك عدد من الصور على حساب "المملكة ملكة" تم توثيقها وتأكيد صحتها من خلال التحريات.

كما تبين من التحريات أن المتهمة تقوم بإدارة عدد من الحسابات وصفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم من خلالها نشر مقاطع مصورة وصور تحمل طابعًا خادشًا للحياء العام، بغرض استثارة المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة عالية، مقابل أرباح مادية.

وأشارت التحريات، أن المضبوطات عبارة عن عدد 4 هواتف محمولة تحتوي على محادثات وتطبيقات خاصة بإدارة الحسابات، تطبيق "تيك توك" به حساب باسم (بسمة بودي) يحتوي على 430 مقطع فيديو، أغلبها ذات محتوى غير لائق، و تطبيق "إنستجرام" به حساب باسم (المملكة ملكة) يحتوي على عدد كبير من الصور والفيديوهات المخلة، تطبيق (Manomah11) يحتوي على عدد كبير من الفيديوهات الفاضحة، تم العثور على مبلغ مالي (2100 جنيه) بحوزة المتهمات، تم التحفظ عليه ضمن متحصلات النشاط الإجرامي.

شهادة الشهود

وردت إفادة الشاهد محمد أحمد حسن، بأنه شاهد عدد من الفيديوهات الخادشة على تلك الصفحات، وقام بالإبلاغ، تم تكليف فريق من الإدارة العامة لحماية الآداب لتتبع الحسابات والتأكد من إدارتها بواسطة المتهمات.

الأجهزة الأمنية ضبط منار الدلوعة فيديوهات على تطبيق تيك توك ترتدي ملابس فاضحة ملابس فاضحة

