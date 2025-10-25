النائب العام يشيد الأداء الراقي لقضاة مصر بـ الإمارات: رسالة العدالة تتخطى الحدود

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي بعدد من قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة دبي، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين مرورًا بدولة الإمارات الشقيقة.



وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن اعتزازه بما يقدمه أبناء القضاء المصري من نموذج مشرف في الأداء القضائي الراقي، وما يعكسونه من صورة ناصعة للقاضي المصري، مؤكدًا أن ما يتمتعون به من علم وكفاءة ونزاهة هو امتداد لمسيرة عريقة أرست دعائمها المدرسة القضائية المصرية عبر تاريخها الطويل.



وفي ختام اللقاء، وجه النائب العام خالص شكره وتقديره للقضاة المصريين العاملين بدولة الإمارات على ما يبذلونه من جهد صادق في خدمة العدالة، مؤكدًا أن النيابة العامة المصرية تظل بيتهم الكبير الداعم لهم في كل موقع، وأن رسالتهم السامية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة المصرية التي تتخطى الحدود وتعلو فوق المكان.