حوادث

النائب العام يشيد الأداء الراقي لقضاة مصر بـ الإمارات: رسالة العدالة تتخطى الحدود

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي
محمد عبدالله

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي بعدد من قضاة مصر العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة دبي، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين مرورًا بدولة الإمارات الشقيقة.


وخلال اللقاء، أعرب النائب العام عن اعتزازه بما يقدمه أبناء القضاء المصري من نموذج مشرف في الأداء القضائي الراقي، وما يعكسونه من صورة ناصعة للقاضي المصري، مؤكدًا أن ما يتمتعون به من علم وكفاءة ونزاهة هو امتداد لمسيرة عريقة أرست دعائمها المدرسة القضائية المصرية عبر تاريخها الطويل.


وفي ختام اللقاء، وجه النائب العام خالص شكره وتقديره للقضاة المصريين العاملين بدولة الإمارات على ما يبذلونه من جهد صادق في خدمة العدالة، مؤكدًا أن النيابة العامة المصرية تظل بيتهم الكبير الداعم لهم في كل موقع، وأن رسالتهم السامية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة المصرية التي تتخطى الحدود وتعلو فوق المكان.

المستشار محمد شوقي النائب العام دبي دولة الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

