مقتل شاب سوداني في مشاجرة بسبب معاكسة زوجة ابن بلده بالهرم

لقي شاب سوداني الجنسية مصرعه متأثرًا بطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض “سكين”، على يد أحد أبناء بلده، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة الهرم، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة زوجة المتهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة الهرم، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص.

وعلى الفور، وجه رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، بسرعة انتقال قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد أحمد عبادة، إلى محل البلاغ لفحص الواقعة.

وبالفحص، تبين مصرع عاطل سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 26 عامًا، إثر طعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض “سكين” على يد عاطل آخر، 35 عامًا، سوداني الجنسية أيضًا.

كشفت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة عقب عودته من السفر، بعد علمه بقيام المجني عليه بمعاكسة زوجته أثناء غيابه، حيث توجه إليه لمعاتبته، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه طعنة قاتلة، ولاذ بالفرار.