هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

العثور على جثة مجهولة في إحدى قرى الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

عثر عدد من الأهالى على جثة طافية فوق المياه أسفل كوبري الخمسين عين - كفر سرنجا بميت غمر في محافظة الدقهلية.
 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طافية أسفل كوبري الخمسين عين بكفر سرنجة بميت غمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، حيث تمكنت من استخراج الجثة، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره ومجهول الهوية والعنوان.

 تم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف هوية هذا الشخص.

وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة  العامة.

الدقهلية ميت غمر كفر سرنجا كويرى

