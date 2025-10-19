العثور على جثة مجهولة في إحدى قرى الدقهلية

عثر عدد من الأهالى على جثة طافية فوق المياه أسفل كوبري الخمسين عين - كفر سرنجا بميت غمر في محافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة طافية أسفل كوبري الخمسين عين بكفر سرنجة بميت غمر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، حيث تمكنت من استخراج الجثة، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من عمره ومجهول الهوية والعنوان.

تم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف هوية هذا الشخص.

وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.