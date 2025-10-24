انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة قتلها طليقها في القليوبية .. القصة الكاملة

أمرت جهات التحقيق المختصة في شبرا الخيمة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية السيدة وشهود العيان.

القصة الكاملة



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة أمام مطعم شهير بالشارع الجديد، وسقوط سيدة مصابة بطعنة نافذة في الرقبة.



بالانتقال والفحص، عثر على جثة المجني عليها "نادية" 39 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة الكابلات بدائرة القسم، غارقة في دمائها نتيجة طعنة قاتلة بالرقبة وجرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.



وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية، نشبت بين المجني عليها وطليقها "محمد" عاطل ومقيم بذات المنطقة، بسبب خلافات زوجية وقضايا سابقة أقامتها المجني عليها ضده بالمحاكم، ليتحول الأمر في لحظات إلى جريمة قتل بشعة، حاول بعض المارة التدخل لإنقاذها لكن دون جدوى.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللإزمة، تمكنت قوة من مباحث القسم بقيادة المقدم مصطفى دياب من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر تفصيليًا بارتكابه للواقعة.