بسام راضي: الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية

استضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما الفرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية "جواردا دي فينانزا" التى قامت بتقديم وعزف عروضها الموسيقية المتنوعة بما فيها مقطوعات شرقية والسلام الوطنى المصرى بتوزيعات متنوعة، وذلك بتنظيم من مديرة الاكاديمية الدكتورة رانيا يحيى التى تحرص على مد جسور التعاون الفنى والثقافى بكافة روافده مع الجانب الايطالى لاستغلال القوى الناعمة الثرية لمصر وكذلك إيطاليا للتقارب بين الشعوب وذلك بتطعيم نشاط الاكاديمية ومزجه ببعض العروض الإيطالية من إيطاليا وغيرها من الدول في اطار بروتوكول لتبادل الانشطة الفنية.

التعاون الثنائى مع الجانب الايطالى

وذلك في إطار تنويع مجالات نشاط وعمل الأكاديمية المصرية للفنون بروما فى مجال الثقافة والفنون والموسيقى خاصة التعاون الثنائى مع الجانب الايطالى، واستثماراً للرصيد الفنى والثقافى المتميز للبلدين.

واستهلت الفرقة معزوفاتها بتقديم السلام الجمهورى ثم قدمت عدداً من المقطوعات الموسيقية احتفالاً باعياد الميلاد المجيد وذلك بقيادة العقيد ليوناردو لاسيررا جروسو.

وفى كلمته صرح السفير بسام راضى بأهمية وتقدير هذا التعاون بين البلدين تأكيداً على العلاقات الثقافية والدبلوماسية الوطيدة بين مصر وايطاليا.

كما أعربت رانيا يحيى عن كامل تقديرها للسفير المصرى ودعمه لأنشطة الاكاديمية ودورها فى تعزيز الدبلوماسية الثقافية، كما أشارت إلى أهمية هذا التعاون لما تمثله الفرق الموسيقية العسكرية من قيمة حقيقية فى البلدين، وما لهذه الفرق من دور فى تأكيد الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء والولاء للوطن.

حضر الحفل لفيف من المجتمع الإيطالي والسفراء الأجانب والمجتمع الدبلوماسي والفنى والثقافى، وكذلك عدد من الجنرالات الإيطاليين برئاسة الجنرال "كارميلو اذارا" قائد ادارة الموسيقات العسكرية الإيطالي. وأشاد الحضور بالمستوى الراقى للحفل والاداء المتميز للفرقة.

وفى الختام قدم سيادة السفير المصرى ومديرة الاكاديمية برفقة الجنرال ازارا شهادة تقدير ودرع الاكاديمية للمايسترو جروسو فى نهاية الحفل.

كما استمتع الجمهور بالاجواء الاحتفالية المميزة فى حديقة الاكاديمية مع تقديم مأكولات خفيفة مهداة من كونفارتيجاناتو وانكوس روما.