قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بسام راضي: الأكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية

السفير بسام راضى
السفير بسام راضى
أمل مجدى

استضافت الأكاديمية المصرية للفنون بروما الفرقة الموسيقى العسكرية الإيطالية "جواردا دي فينانزا" التى قامت بتقديم وعزف عروضها الموسيقية المتنوعة بما فيها مقطوعات شرقية والسلام الوطنى المصرى بتوزيعات متنوعة، وذلك بتنظيم من مديرة الاكاديمية الدكتورة رانيا يحيى التى تحرص على مد جسور التعاون الفنى والثقافى بكافة روافده مع الجانب الايطالى لاستغلال القوى الناعمة الثرية لمصر وكذلك إيطاليا للتقارب بين الشعوب وذلك بتطعيم نشاط الاكاديمية ومزجه ببعض العروض الإيطالية من إيطاليا وغيرها من الدول في اطار بروتوكول لتبادل الانشطة الفنية. 

التعاون الثنائى مع الجانب الايطالى

وذلك في إطار تنويع مجالات نشاط وعمل الأكاديمية المصرية للفنون بروما فى مجال الثقافة والفنون والموسيقى خاصة التعاون الثنائى مع الجانب الايطالى، واستثماراً للرصيد الفنى والثقافى المتميز للبلدين.

واستهلت الفرقة معزوفاتها بتقديم السلام الجمهورى ثم قدمت عدداً من  المقطوعات الموسيقية احتفالاً باعياد الميلاد المجيد وذلك بقيادة العقيد ليوناردو لاسيررا جروسو.

وفى كلمته صرح السفير بسام راضى بأهمية وتقدير هذا التعاون بين البلدين تأكيداً على العلاقات الثقافية والدبلوماسية الوطيدة بين مصر وايطاليا.

كما أعربت رانيا يحيى عن كامل تقديرها للسفير المصرى ودعمه لأنشطة الاكاديمية ودورها فى تعزيز الدبلوماسية الثقافية، كما أشارت إلى أهمية هذا التعاون لما تمثله الفرق الموسيقية العسكرية من قيمة حقيقية فى البلدين، وما لهذه الفرق من دور فى تأكيد الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء والولاء للوطن.

حضر الحفل لفيف من المجتمع الإيطالي والسفراء الأجانب والمجتمع الدبلوماسي والفنى والثقافى، وكذلك عدد من الجنرالات الإيطاليين برئاسة الجنرال "كارميلو اذارا" قائد ادارة الموسيقات العسكرية الإيطالي. وأشاد الحضور بالمستوى الراقى للحفل والاداء المتميز للفرقة.

وفى الختام قدم سيادة السفير المصرى ومديرة الاكاديمية برفقة الجنرال ازارا شهادة تقدير ودرع الاكاديمية للمايسترو  جروسو فى نهاية الحفل.

كما استمتع الجمهور بالاجواء الاحتفالية المميزة فى حديقة الاكاديمية مع تقديم مأكولات خفيفة مهداة من كونفارتيجاناتو وانكوس روما.

الأكاديمية المصرية للفنون روما الموسيقى العسكرية الإيطالية جسور التعاون الفنى والثقافى القوى الناعمة

علاج سريع للبرد

تمساح

