قرار بشأن القبض على متهمين بتعاطى المخدرات بالشارع فى القاهرة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة القبض على متهمين بتعاطى المخدرات بالشارع فى القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط أحد الظاهرين بالفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس) .

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحصله عليها من (عنصرين جنائيين – مقيمان بذات الدائرة)، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية لمخدرى "البودر، الآيس" - سلاح أبيض ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.