قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية :مصر تتطلع إلى علاقات مع رومانيا في مستوى الشراكة الشاملة

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة الخارجية الرومانية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة الخارجية الرومانية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيدة أوانا تسويو وزيرة الخارجية الرومانية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل.

استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة.

 وأكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية للشركات الرومانية، وإلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به رومانيا في دعم تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة مع قرب الاحتفال بمرور ١٢٠ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

كما تناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تلاها من جهود لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي، مؤكداً أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار. وأشار في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة الشهر المقبل، مؤكداً تطلع مصر لمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، ومن بينها رومانيا، في دعم جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الرومانية عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بنتائج قمة مصر والاتحاد الأوروبي وما تمخضت عنه من توافق حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة حرص رومانيا على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية وزيرة الخارجية الرومانية الرئيس الأمريكي القضية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي السوق المصرية قمة مصر والاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

الدمرداش

قائمة الدمرداش تكتسح المشهد.. ومشاركة قياسية تاريخية في الزهور

سيف الدين الجزيري

فخر لكل الأجيال.. سيف الجزيري يعلق على اعتباره الهداف التاريخي للزمالك

محمد صلاح

عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد والقناة الناقلة للمباراة

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد