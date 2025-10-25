ترامب يدرس خفض الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سينظر في خفض الرسوم الجمركية على البرازيل، في حال توفر الظروف المناسبة.

جاءت تصريحات ترامب، أثناء حديثه على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) المتوجهة إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

وأوضح ترامب بأنه يتوقع لقاء الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وقد يدرس خفض الرسوم الجمركية.

وقبل أيام قليلة هاجم الرئيس البرازيلي التحركات الأمريكية ضد فنزويلا، مؤكدا أنه لا ينبغي لأي رئيس دولة أخرى أن يملي ما ينبغي أن تكون عليه فنزويلا أو ما ينبغي أن تكون عليه كوبا.

وأضاف الرئيس البرازيلي في تصريح له: كوبا ليست دولة تصدّر الإرهابيين وهي مثال على الشعب ذي الكرامة والاتهامات الموجهة إلى هافانا لا أساس لها من الصحة.