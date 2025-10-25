قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين متجهتين نحو موسكو

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
القسم الخارجي

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية.

وأوضح عمدة موسكو أنه "تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين للعدو كانتا متجهتين نحو موسكو. وتعمل فرق الطوارئ في موقع سقوط الحطام"، هذا ما كتبه على تطبيق "ماكس" الروسي.

وأضاف أنه تم تدمير خمس طائرات بدون طيار أثناء توجهها إلى موسكو خلال الساعات الماضية.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الدفاعات الجوية أسقطت 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية.

اعترضت الدفاعات الجوية العاملة ودمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

الدفاعات الجوية الروسية عمدة موسكو وزارة الدفاع الروسية الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أوكرانية

