الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين متجهتين نحو موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية.

وأوضح عمدة موسكو أنه "تم إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين للعدو كانتا متجهتين نحو موسكو. وتعمل فرق الطوارئ في موقع سقوط الحطام"، هذا ما كتبه على تطبيق "ماكس" الروسي.

وأضاف أنه تم تدمير خمس طائرات بدون طيار أثناء توجهها إلى موسكو خلال الساعات الماضية.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الدفاعات الجوية أسقطت 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية.

