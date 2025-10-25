ترامب : أعول على مساعدة الصين في المفاوضات مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعول على مساعدة الصين في المفاوضات مع روسيا ، مشيرا إلى أنه يخطط خلال اللقاء المرتقب مع قادة الصين لمناقشة "التسوية الأوكرانية"

وقال ترامب في تصريحات له : أصدق أن القيادة الروسية تريد حقا تحقيق تسوية حول أوكرانيا.

وحذر ترامب من تصرفات الصين لتعطيل الوضع الراهن حول تايوان ستكون خطيرة للغاية ، مشيرا إلى أن العقوبات "المضادة لروسيا" التي قام بفرضها "قوية جدا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أن السؤال الأول الذي سيوجهه إلى الرئيس الصيني شي جين بينج يتعلق بالفنتانيل، مضيفا أن الصين تقوم بتهريب الفنتانيل عبر فنزويلا لتجاوز الموانئ الأمريكية والمكسيكية.

وقال الرئيس ترامب: "نحن نتعامل مع عصابات المخدرات على أنها التهديد الحقيقي للأمن القومي، وتشن هذه العصابات حربًا على أمريكا، وكما وعدتُ خلال حملتي الانتخابية، فنحن نشن حربًا عليها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يجب أن يكون واضحًا الآن للعالم أجمع أن الكارتلات هي داعش في نصف الكرة الغربي، وهي تستخدم الابتزاز والقتل والخطف لممارسة سيطرتها السياسية والاقتصادية، شكرًا جزيلًا لك، جو بايدن، على السماح بحدوث ذلك.