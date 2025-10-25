بين طموحات ترامب القطبية وصفقات الطبيعة| واشنطن تدرس إنفاق 75 مليون دولار لحماية نوعين من الحيوانات.. هل القرار بيئي أم سياسي؟

في خطوة مثيرة للدهشة أثارت تساؤلات بين الأوساط الدبلوماسية والعلمية، كشفت تقارير أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تخصيص نحو 75 مليون دولار كمساعدات خارجية، تهدف إلى حماية الدببة القطبية في جرينلاند ونمور الثلج في نيبال. ورغم أن الهدف يبدو بيئيًا وإنسانيًا في ظاهره، إلا أن المراقبين يرون أن وراء القرار المحتمل أبعادًا سياسية واستراتيجية تتجاوز حماية الحياة البرية.

خطة تمويل غير مسبوقة

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تبحث إدارة ترامب تخصيص 50 مليون دولار لدعم برامج حماية الدب القطبي في جرينلاند، و25 مليون دولار لمشروعات الحفاظ على نمور الثلج في نيبال. لكن المفارقة أن هذه المبادرة تأتي في وقتٍ خفّضت فيه الإدارة الأمريكية مساعداتها الخارجية في مجالات عدة، ما أثار دهشة المسؤولين والباحثين الذين تساءلوا عن أسباب هذا التحول المفاجئ في أولويات واشنطن البيئية.

جرينلاند... طموح سياسي في ثوب بيئي

تكتسب مبادرة جرينلاند بعدًا خاصًا، إذ تعيد للأذهان تصريحات ترامب السابقة بشأن رغبته في شراء الإقليم القطبي الشمالي لما يملكه من موقع استراتيجي وموارد طبيعية هائلة. ومع أن الجزيرة لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية ولم تُبدِ رغبة في أي شكل من أشكال الانضمام، فإن الحديث عن تمويل ضخم لحماية الحياة البرية هناك أثار شكوكًا حول وجود نوايا سياسية مضمرة خلف هذا الاهتمام البيئي المفاجئ.

حيرة العلماء وتساؤلات الكونجرس

العلماء العاملون في مجال حماية الدببة القطبية أعربوا عن دهشتهم من حجم التمويل المقترح، مؤكدين أن المبلغ المقترح يفوق بكثير ما اعتادوا عليه، حيث لا تتجاوز ميزانية معهد جرينلاند للموارد الطبيعية نصف مليون دولار سنويًا تأتي معظمها من الحكومة الدنماركية.

في المقابل، كشف مساعدون في الكونجرس أن الإدارة الأمريكية لم تقدم بعد تبريرًا واضحًا لهذا الإنفاق، خاصة في ظل تعهد ترامب بضم جرينلاند، ما جعل البعض يرى أن التمويل قد يحمل بعدًا استراتيجيًا يتجاوز حدود الحفاظ على التنوع البيولوجي.

موقف الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية بدورها حاولت تهدئة الجدل، موضحة أن تمويل التنوع البيولوجي ما زال قيد الدراسة، وأن الفكرة مستندة إلى صلاحيات تمويل أقرها الكونجرس قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. لكنها اعترفت في بيانها بأن تبرير الإنفاق على أساس المصلحة الوطنية ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل أولويات مالية أكثر إلحاحًا داخل الولايات المتحدة.

الدببة القطبية ونمور الثلج... أنواع مهددة

تُصنف مؤسسة الحياة البرية العالمية كلًا من الدببة القطبية ونمور الثلج ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إذ يُقدر عدد الدببة القطبية عالميًا بنحو 26 ألف دب، منها 3 آلاف في جرينلاند، بينما يعيش على وجه الأرض نحو 4 آلاف نمر ثلجي، بينهم 400 فقط في نيبال. ويؤكد الخبراء أن حماية هذه الأنواع تتطلب تعاونًا دوليًا واستثمارات مستدامة طويلة المدى، لا قرارات مؤقتة ذات طابع سياسي.

الطبيعة في مواجهة السياسة

بين طموحات ترامب القطبية وأجندته السياسية التي كثيرًا ما خالفت التوجهات البيئية العالمية، يبدو أن قصة “مساعدات جرينلاند ونمور نيبال” تتجاوز حدود الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض. فهي تعكس تداخل السياسة بالطبيعة، حيث يمكن أن يتحول التمويل البيئي إلى ورقة نفوذ جيوسياسي جديدة في عالم تتشابك فيه المصالح والمناخات والأطماع القطبية.