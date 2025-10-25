ترامب يأمل في لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية

أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن آماله في أن يلتقي مع رئيس كوريا الشمالية خلال رحلته إلى آسيا.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في تصريحات سابقة ذكرت أن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفة أن اللقاء إذا تم سيتم خلال زيارة ترامب إلى آسيا الشهر المقبل.

على جانب آخر، تظاهر العشرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، للاحتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدفاع عن الديمقراطية.

تأتي المظاهرات المنتظرة استجابة لدعوة أطلقتها حركة “لا ملوك” التي تعد تحالف رافض لترامب يضم نحو 100 منظمة.

وتعد المظاهرات هي الثانية والأكبر احتجاجيًا منذ منتصف يونيو، حين خرج ملايين الأمريكيين في مظاهرات مماثلة، في أكبر حراك ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، من المتوقع تنظيم أكثر من 2600 تجمع سلمي في المدن الكبرى مثل نيويورك، سان فرانسيسكو، شيكاجو وأتلانتا، إضافة إلى فعاليات في مدن كندية مثل تورونتو وفانكوفر وأوتاوا.

واتهمت ليا جرينبيرج، المؤسسة المشاركة لمجموعة إنديفيزيبل، إدارة ترامب بانتهاج أسلوب سلطوي كلاسيكي يتضمن الترهيب، والتشهير، والكذب، مؤكدة أن المتظاهرين لن يخضعوا للترهيب.