الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

كشفت نجلة العجوز صاحب واقعة السويس عن خروج والدها من القسم بعدّ التحقيق معه، موجها رسالة شكر و تقدير لرجال الأمن .

وًكتبت نجلته عبر فيسبوك: اللهم لك الحمد الحج غريب خرج معانا بالسلامة ومنتظرين اظهار الحق شكرا لاخواتنا

شكرا لرجال الأمن.



وأثارت واقعة صفع رجل مسن من قِبل أحد الأشخاص بمحافظة السويس موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شابًا قوي البنية يعتدي على رجل عجوز بالضرب والإهانة أمام المارة.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي يعمل صاحب محل ملابس، وكانت قد وقعت المشادة نتيجة تأجير وحدة سكنية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على رجل مسن أمام المارة، في مشهد أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

ويظهر في الفيديو مالك المنزل وهو يوجه صفعات وضربات متكررة إلى وجه الضحية المسن، بينما علت صرخات ابنته التي حاولت التدخل لإنقاذ والدها وهي تستغيث بالأهالي قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".

وفي أعقاب انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فحص الفيديو لتحديد ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتهم.