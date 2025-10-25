قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
حوادث

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

صاحب واقعة السويس
ميرنا محمود

كشفت نجلة العجوز  صاحب واقعة السويس عن خروج والدها من القسم بعدّ التحقيق معه، موجها رسالة شكر و تقدير لرجال الأمن .

وًكتبت نجلته عبر فيسبوك: اللهم لك الحمد الحج غريب خرج معانا بالسلامة ومنتظرين اظهار الحق شكرا لاخواتنا
شكرا لرجال الأمن.


وأثارت واقعة صفع رجل مسن من قِبل أحد الأشخاص بمحافظة السويس موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر شابًا قوي البنية يعتدي على رجل عجوز بالضرب والإهانة أمام المارة.


ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والذي يعمل صاحب محل ملابس، وكانت قد وقعت المشادة نتيجة تأجير وحدة سكنية. 


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على رجل مسن أمام المارة، في مشهد أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

ويظهر في الفيديو مالك المنزل وهو يوجه صفعات وضربات متكررة إلى وجه الضحية المسن، بينما علت صرخات ابنته التي حاولت التدخل لإنقاذ والدها وهي تستغيث بالأهالي قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".

وفي أعقاب انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فحص الفيديو لتحديد ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية المتهم.

واقعه السويس صفع مسن بالسويس حوادث السويس

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع
