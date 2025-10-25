قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟
لحظة صفع رجل مسن تثير غضب السوشيال ميديا.. وتحرك عاجل من الأمن
80 مليون جنيه في الموسم.. الأهلي يسعي لخطف مهاجم بيراميدز
أول تعليق من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها الصومالي
رئيس كولومبيا يكشف سبب إدراج اسمه بقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأمريكا
رائع وموهوب.. شيكو بانزا يدافع عن محمد السيد بعد الهجوم عليه
ضربة بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت
ترويع شاب معاق بكلب شرس داخل سيارة.. ماذا حدث في الفيوم؟
الدويري: ألمانيا فشلت في صفقة شاليط.. ومصر أنجزت المفاوضات بنجاح
الدويري يروي قصة قيادي من حماس لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلي
وكيل المخابرات العامة السابق يكشف كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط للقاهرة
حوادث

لحظة صفع رجل مسن تثير غضب السوشيال ميديا.. وتحرك عاجل من الأمن

واقعة ضرب "مسن" بالسويس
واقعة ضرب "مسن" بالسويس
ميرنا محمود

أثار مقطع فيديو متداول  من محافظة السويس  ، حالة من الغضب والاستياء ، بعد أن وثّق لحظات تعدي وصفع رجل مسن من قِبل مالك عقار ، في محاولة لإجباره المسن المستأجر على ترك الوحدة السكنية .

ويظهر الفيديو، مالك العقار وهو يصفع رجل عجوز داخل منزله، بينما ترتفع صرخات ابنته التي حاولت الاستغاثة بالأهالي لإنقاذ والدها   قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".


كما نشرت نجله العجوز فيديو  الواقعة و علقت كاتبة:احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، و النهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نحيب علاج لوالدي راجل مسن فوق ال ٦٥ سنة و مريض قلب و سكر و بيغسل كلى، ، وامبارح علي غريب اتهجم عليا في الشقة وانا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل.


 

ويقوم رجال الأمن بفحص ملابسات تلك الواقعة وجاري ضبط الطرفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لقطات من فيديو الواقعه

السويس حادث مسن السويس صفع مسن بالسويس

