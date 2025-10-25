لحظة صفع رجل مسن تثير غضب السوشيال ميديا.. وتحرك عاجل من الأمن

أثار مقطع فيديو متداول من محافظة السويس ، حالة من الغضب والاستياء ، بعد أن وثّق لحظات تعدي وصفع رجل مسن من قِبل مالك عقار ، في محاولة لإجباره المسن المستأجر على ترك الوحدة السكنية .

ويظهر الفيديو، مالك العقار وهو يصفع رجل عجوز داخل منزله، بينما ترتفع صرخات ابنته التي حاولت الاستغاثة بالأهالي لإنقاذ والدها قائلة: "الحقونا أبويا بيتضرب".



كما نشرت نجله العجوز فيديو الواقعة و علقت كاتبة:احنا ساكنين في بيت إيجار قديم، و دول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، و النهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نحيب علاج لوالدي راجل مسن فوق ال ٦٥ سنة و مريض قلب و سكر و بيغسل كلى، ، وامبارح علي غريب اتهجم عليا في الشقة وانا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل.





ويقوم رجال الأمن بفحص ملابسات تلك الواقعة وجاري ضبط الطرفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لقطات من فيديو الواقعه