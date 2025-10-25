قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب عقار وأحد المدرسين، عقب ضبطهما يستخدمان سطح عقار سكني "كـمركزاً للدروس الخصوصية" بشارع الدروس بمدينة منيا القمح، في مشهد يُشكل خطورة بالغة ويهدد حياة الطلاب.

جاء ذلك عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تجمعا كبيراً للطلاب والطالبات أعلى سطح عقار دون وجود أي وسائل أمان أو أسوار حماية ليصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتوجه للمكان واتخاذ ما يلزم قانوناً حفاظاً على سلامة أبناءنا الطلاب والطالبات.

انتقل رئيس مركز ومدينة منيا القمح، إلى موقع الواقعة، وتبين قيام المدرس باستئجار سطح العقار واستخدامه كمركز للدروس الخصوصية بدون تراخيص قانونية، مما يُعرض حياة الطلاب للخطر، وتم التحفظ على المقاعد المستخدمة بالمكان، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير محضر ضد كلٍ من مالك العقار والمدرس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

أكد محافظ الشرقية أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تُعد تجاوزا صريحا على المنظومة التعليمية وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية للتأكد من عدم فتح أبوابها للطلاب وعدم التهاون بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية.

الشرقية محافظ الشرقية الإجراءات القانونية مدينة منيا القمح

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية

