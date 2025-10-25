عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في مصر استمرار موجة التراجع التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، لتسجل انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة بجميع المحافظات، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة عالميًا واستقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه.



سعر الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيم متفاوتة، إذ فقد عيار 21 نحو 30 جنيهًا جديدة عن تعاملات الأمس ليصل إلى 5500 جنيه للشراء و5550 جنيهًا للبيع، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بمقدار 240 جنيهًا ليبلغ 44000 جنيه للشراء و44400 جنيه للبيع.



ويأتي ذلك في ظل استمرار الاتجاه الهابط للمعدن الأصفر في السوق بعد أن فقد عيار 21 نحو 350 جنيهًا من أعلى سعر سجله خلال الأسبوع الماضي، كما تراجع الجنيه الذهب بأكثر من 2800 جنيه مقارنة بأعلى مستوى بلغه مؤخرًا.

أسعار الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في مصر

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة وفقًا لأحدث تحديثات:

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6285 جنيهًا للشراء و6345 جنيهًا للبيع

- سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 5760 جنيهًا للشراء و5815 جنيهًا للبيع

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 5500 جنيه للشراء و5550 جنيهًا للبيع

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 4715 جنيهًا للشراء و4755 جنيهًا للبيع

- سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 3665 جنيهًا للشراء و3700 جنيه للبيع

- سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3145 جنيهًا للشراء و3170 جنيهًا للبيع

- سعر الجنيه الذهب سجل 44000 جنيه للشراء و44400 جنيه للبيع

- سعر الأونصة في السوق المحلي بلغ 195510 جنيه للشراء و197285 جنيه للبيع

- سعر الأونصة عالميًا وصل إلى 4109.83 دولار.



أسباب تراجع أسعار الذهب

يرجع تراجع سعر الذهب اليوم في مصر إلى انخفاض الأونصة عالميًا إلى نحو 4109.83 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق ، خاصة مع تراجع الطلب خلال الأيام الماضية واستقرار سعر الصرف.

كما تشير المؤشرات إلى أن الأسواق العالمية تشهد موجة من الترقب مع تراجع المخاوف الجيوسياسية نسبيًا، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون نحو جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن خلال الأسابيع السابقة.



الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر

وبالنظر إلى أداء الأسبوع، فقد خسر سعر الذهب اليوم في مصر أكثر من 350 جنيهًا لعيار 21 منذ ذروة الأسبوع الماضي، فيما فقد الجنيه الذهب نحو 2800 جنيه من قيمته، في انعكاس واضح لتراجع الأسعار العالمية.

مستقبل أسعار الذهب

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تستمر حالة التذبذب خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالية حدوث استقرار نسبي في الأسعار إذا ما استمرت الأونصة في نطاق التداول الحالي دون تغيرات كبيرة في الأسواق العالمية أو المحلية.