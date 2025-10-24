قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
توك شو

من الشكمجية لـ المكرونة .. ياسمين عز تكشف المخبأ السري للذهب

ياسمين عز
ياسمين عز
محمد البدوي

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع بعد أن وجهت نصيحة غير مألوفة للسيدات حول كيفية الحفاظ على مصوغاتهن الذهبية، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة MBC مصر.

 ارتفاع أسعار الذهب

وفي سياق حديثها عن ارتفاع أسعار الذهب، قالت ياسمين عز: "الدهب غلي، واليومين دول ممكن جوزِك ييجي مزنوق ومحتاج فلوس، ساعتها تاخدي دهبِك وتشيلِي الخاتم من إيدِك، وتحطيه في كيس بلاستيك وتدفنيه في علبة المكرونة أو الرز، خليه ينام هناك، محدش يعرف له طريق، لأن جوزِك لو خد الدهب مش هيرجعه، ولا بعد قرن!".

 الحفاظ على الذهب وعدم التفريط

وأضافت عز أن الذهب يمثل ملاذ الأمان للمرأة، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف، قائلة: “خلي بالك يا مدام، دهبك وورث أبوكي أو عمك هو اللي باقيلِك في الدنيا”.

 الأوضاع الاقتصادية

وجاءت تصريحات الإعلامية في إطار حديثها عن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، إلا أن أسلوبها المثير للجدل وطريقتها الساخرة أثارا موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخر من نصيحتها غير التقليدية.

 مجموعة من العوامل الجيوسياسية

من جانب آخر؛ قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خلال الفترة الحالية.

أسعار الفائدة على الدولار
 

وأوضح "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز أن التوترات والحروب بين بعض الدول أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة الترقب لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الدولار.

الدولار أسعار الفائدة الذهب شعبة الذهب ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز

