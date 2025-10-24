من الشكمجية لـ المكرونة .. ياسمين عز تكشف المخبأ السري للذهب

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من الجدل الواسع بعد أن وجهت نصيحة غير مألوفة للسيدات حول كيفية الحفاظ على مصوغاتهن الذهبية، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر شاشة MBC مصر.

ارتفاع أسعار الذهب

وفي سياق حديثها عن ارتفاع أسعار الذهب، قالت ياسمين عز: "الدهب غلي، واليومين دول ممكن جوزِك ييجي مزنوق ومحتاج فلوس، ساعتها تاخدي دهبِك وتشيلِي الخاتم من إيدِك، وتحطيه في كيس بلاستيك وتدفنيه في علبة المكرونة أو الرز، خليه ينام هناك، محدش يعرف له طريق، لأن جوزِك لو خد الدهب مش هيرجعه، ولا بعد قرن!".

الحفاظ على الذهب وعدم التفريط

وأضافت عز أن الذهب يمثل ملاذ الأمان للمرأة، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف، قائلة: “خلي بالك يا مدام، دهبك وورث أبوكي أو عمك هو اللي باقيلِك في الدنيا”.

الأوضاع الاقتصادية

وجاءت تصريحات الإعلامية في إطار حديثها عن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، إلا أن أسلوبها المثير للجدل وطريقتها الساخرة أثارا موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخر من نصيحتها غير التقليدية.

مجموعة من العوامل الجيوسياسية

من جانب آخر؛ قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية خلال الفترة الحالية.

أسعار الفائدة على الدولار



وأوضح "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز أن التوترات والحروب بين بعض الدول أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة الترقب لتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الدولار.