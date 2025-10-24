قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً
أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح: لا يمكن أن نقف ضده
«الإيمان والأسرار».. قداسة البابا يوضح شروط الوحدة الحقيقية ويؤكد: الطريق ليس سهلا دون حوار لاهوتي
بسبب خطأ في المناورات.. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والجيش بألمانيا
في مؤتمر الكنائس العالمي.. قداسة البابا: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد اكتشاف نهر الذهب بإسبانيا.. ما قصة التنقيب بالطنجرة؟

نهر الذهب
نهر الذهب
أمينة الدسوقي

في اكتشاف جيولوجي أثار دهشة العلماء وهواة الذهب على حد سواء، كشفت قرية صغيرة شمال إسبانيا تدعى نالفيغاس، عن وجود ما يعرف بـ"نهر الذهب"، في حدث يعيد إلى الأذهان تاريخ المنطقة العريق مع هذا المعدن النفيس.

تقع نالفيغاس في قلب منطقة أستورياس، وهي منطقة جبلية تشتهر بتقليد قديم يعرف باسم "البت الذهبي" أو تنخيل الذهب وهي طريقة تقليدية لاستخراج حبيبات الذهب من رواسب الأنهار، باستخدام وعاء دائري خاص يعرف بالطنجرة الذهبية، يتم من خلاله فصل المعادن الثقيلة مثل الذهب عن المواد الأخف وزنا.

إرث روماني وكنوز جيولوجية

تعود وفرة الذهب في هذه المنطقة إلى عوامل طبيعية وجيولوجية متعددة، منها التعرية والنشاط التكتوني والبركاني الذي شهدته جبال كانتابريا منذ العصور القديمة.

ويذكر أن الرومان كانوا أول من استغل ثروات هذه المنطقة، إذ حولوها في العهد الإمبراطوري إلى أحد أهم مراكز استخراج الذهب في مقاطعة هيسبانيا، وابتكروا فيها أولى تقنيات فصل الذهب من الأنهار.

من مهنة إلى مهرجان

رغم أن التنقيب عن الذهب لم يعد اليوم مصدر رزق رئيسيا لسكان نالفيغاس، فإن هذا التقليد القديم تحول إلى فعالية سياحية وثقافية تجذب الزوار من مختلف أنحاء إسبانيا وأوروبا.

فكل عام تستضيف القرية البطولة الوطنية للتنقيب بالطنجرة، وهي مسابقة تجمع بين المهارة والدقة والسرعة في استخراج حبيبات الذهب من الرمال باستخدام أدوات بسيطة.

تفاصيل البطولة

تقام المنافسات في فئات فردية وجماعية، حيث يتعامل المشاركون مع 10 إلى 20 كيلوجراما من الرمال تحتوي على 5 إلى 20 حبة من الذهب، عليهم استخراجها بدقة وفي زمن قياسي.

ويتم تتويج الفائزين بناء على سرعة العمل ودقة النتائج، في أجواء احتفالية تمزج بين الترفيه والتاريخ.

ذهب الماضي وسياحة المستقبل

تحول هذا التقليد اليوم إلى رمز للهوية المحلية وأداة لتعزيز السياحة الريفية في شمال إسبانيا، إذ يجمع بين المتعة والمعرفة ويعرف الزوار بتاريخ المنطقة الجيولوجي الغني.

كما يعد نشاط تنخيل الذهب وسيلة تعليمية للأجيال الجديدة، تعيد إحياء روح الاكتشاف وتكرم الإرث الروماني الذي ما زال يتلألأ في مياه أستورياس حتى اليوم.

قرية صغيرة شمال إسبانيا شمال إسبانيا نالفيغاس نهر الذهب المعدن النفيس حبيبات الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد