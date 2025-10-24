قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟

الذهب
الذهب
أحمد أيمن

في وقت يواصل فيه الذهب تحطيم الأرقام القياسية ويتجاوز حاجز 4300 دولار للأوقية، تسلط الأضواء على صناعة الذهب في العالم العربي. 

ومع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتزايد التوقعات بخفض سعر الدولار، تؤكد الاستثمارات في الذهب على مكانتها كملاذ آمن في ظل الأزمات. 

وفيما يلي نستعرض أبرز 6 دول عربية المنتجة للذهب:

1. السودان

يُعتبر السودان اليوم أبرز منتج عربي للذهب، حيث تتركز عمليات التعدين في ولايتي نهر النيل والشمال. 

وبحسب تقرير لمعهد تشاتام هاوس، فإن تجارة الذهب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراعات مستمرة في البلاد، والتي تُعتبر أحد أهم مصادر تمويل الحرب. وقد بلغ إنتاج السودان الرسمي من الذهب 73.8 طناً عام 2024، بعد أن شهد تراجعًا ملحوظًا في فترة الحرب. 

في النصف الأول من عام 2025، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن إنتاج 37.3 طن من الذهب، رغم تداعيات الحرب.

2. موريتانيا

بلغ إنتاج موريتانيا من الذهب 21.9 طن عام 2024. يٌعتبر منجم "Tasiast Gold Mine" أحد أكبر مناجم الذهب في إفريقيا، حيث يتجاوز احتياطيه 220 طنًا. بدأ العمل فيه عام 2007، ومنذ ذلك الحين ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة موريتانيا كمنتج للذهب.

3. مصر

تُعد منطقة الصحراء الشرقية في مصر من أغنى المناطق بالمعادن النفيسة. يُعتبر منجم السكري، الذي بدأ التشغيل عام 2010، الركيزة الأساسية لصناعة الذهب المصرية. 

وفي عام 2023، بلغ إنتاج منجم السكري نحو 14 طنًا من الذهب. وفي نوفمبر 2024، استحوذت شركة أنغلو غولد أشانتي على المنجم، مما يُعزز من إمكانية مستقبله في الصناعة.

4. السعودية

تحتوي السعودية على احتياطات كبيرة من الذهب تُقدّر بنحو 323.7 طن. وقد شهد إنتاج الذهب نموًا ملحوظًا بفضل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير قطاع التعدين. 

في عام 2020، بلغ إجمالي إنتاج المناجم في المملكة نحو 13.5 طن. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع النمو خلال السنوات القادمة بسبب الاستثمارات المتزايدة.

5. المغرب

تخطى المغرب خطوة مهمة نحو الانضمام إلى قائمة كبار منتجي الذهب في إفريقيا، بعد اكتشاف رواسب عالية الجودة في مدينة كلميم. 

يبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الذهب أكثر من 100 كيلوجرام، وهو رقم لا يزال ضئيلاً مقارنة بالدول الكبرى في هذا المجال. لكن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانيات كبيرة عبر اكتشافات جديدة.

6. الجزائر

وصل إنتاج الجزائر من الذهب إلى 100 كيلوجرام عام 2023. وبشكل عام، بلغ متوسط إنتاج الجزائر من الذهب نحو 250 كيلوغرامًا سنويًا بين عامي 2001 و2022. 

كما يُذكر أن احتياطيات الجزائر من الذهب تُقدّر بـ 173.56 طن في الربع الثاني من عام 2025.

أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهب الدول العربية المنتجة للذهب أعلى الدول العربية إنتاجا للذهب السعودية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

أزمة مالية في الهند بسبب كريستيانو رونالدو.. ماذا فعل نجم النصر؟

محمد صلاح

سلوت حسم الأمر.. ما سر استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول؟

القمر

زراعة العدس على القمر.. تلميذة تخطف أنظار "ناسا" بابتكار علمي فريد

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد