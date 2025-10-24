الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟

في وقت يواصل فيه الذهب تحطيم الأرقام القياسية ويتجاوز حاجز 4300 دولار للأوقية، تسلط الأضواء على صناعة الذهب في العالم العربي.

ومع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتزايد التوقعات بخفض سعر الدولار، تؤكد الاستثمارات في الذهب على مكانتها كملاذ آمن في ظل الأزمات.

وفيما يلي نستعرض أبرز 6 دول عربية المنتجة للذهب:

1. السودان

يُعتبر السودان اليوم أبرز منتج عربي للذهب، حيث تتركز عمليات التعدين في ولايتي نهر النيل والشمال.

وبحسب تقرير لمعهد تشاتام هاوس، فإن تجارة الذهب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراعات مستمرة في البلاد، والتي تُعتبر أحد أهم مصادر تمويل الحرب. وقد بلغ إنتاج السودان الرسمي من الذهب 73.8 طناً عام 2024، بعد أن شهد تراجعًا ملحوظًا في فترة الحرب.

في النصف الأول من عام 2025، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن إنتاج 37.3 طن من الذهب، رغم تداعيات الحرب.

2. موريتانيا

بلغ إنتاج موريتانيا من الذهب 21.9 طن عام 2024. يٌعتبر منجم "Tasiast Gold Mine" أحد أكبر مناجم الذهب في إفريقيا، حيث يتجاوز احتياطيه 220 طنًا. بدأ العمل فيه عام 2007، ومنذ ذلك الحين ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة موريتانيا كمنتج للذهب.

3. مصر

تُعد منطقة الصحراء الشرقية في مصر من أغنى المناطق بالمعادن النفيسة. يُعتبر منجم السكري، الذي بدأ التشغيل عام 2010، الركيزة الأساسية لصناعة الذهب المصرية.

وفي عام 2023، بلغ إنتاج منجم السكري نحو 14 طنًا من الذهب. وفي نوفمبر 2024، استحوذت شركة أنغلو غولد أشانتي على المنجم، مما يُعزز من إمكانية مستقبله في الصناعة.

4. السعودية

تحتوي السعودية على احتياطات كبيرة من الذهب تُقدّر بنحو 323.7 طن. وقد شهد إنتاج الذهب نموًا ملحوظًا بفضل رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير قطاع التعدين.

في عام 2020، بلغ إجمالي إنتاج المناجم في المملكة نحو 13.5 طن. ومن المتوقع أن يواصل هذا القطاع النمو خلال السنوات القادمة بسبب الاستثمارات المتزايدة.

5. المغرب

تخطى المغرب خطوة مهمة نحو الانضمام إلى قائمة كبار منتجي الذهب في إفريقيا، بعد اكتشاف رواسب عالية الجودة في مدينة كلميم.

يبلغ الإنتاج السنوي الحالي من الذهب أكثر من 100 كيلوجرام، وهو رقم لا يزال ضئيلاً مقارنة بالدول الكبرى في هذا المجال. لكن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانيات كبيرة عبر اكتشافات جديدة.

6. الجزائر

وصل إنتاج الجزائر من الذهب إلى 100 كيلوجرام عام 2023. وبشكل عام، بلغ متوسط إنتاج الجزائر من الذهب نحو 250 كيلوغرامًا سنويًا بين عامي 2001 و2022.

كما يُذكر أن احتياطيات الجزائر من الذهب تُقدّر بـ 173.56 طن في الربع الثاني من عام 2025.