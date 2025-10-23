استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس..والبرلمان الأوروبي يشكر مصر لوقف الحرب في غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث أوضحت أن الأسعار خلال أمس شهدت تراجعا مقارنة بالفترة الماضية، واليوم هناك انخفاضات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4766 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 5535 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سجل سعر اليورو 55.18 جنيه للبيع، و55.02 جنيه للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 23 أكتوبر 2025.

العظمى

القاهرة 34

شرم الشيخ 33

الإسكندرية 32

مطروح 29

أسوان 38

الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية”، فى نبأ عاجل، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.

الرئيس السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى البرلمان الأوروبي، ويلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا.

عزف السلام الوطني.. لحظة استقبال رئيسة البرلمان الأوروبي لـ الرئيس السيسي

استقبلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر البرلمان.

وخلال الاستقبال تم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية،والسلام الخاص للبرلمان.

الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير



أعلنت الخارجية الروسية أن أهدافهم في أوكرانيا كما هي ولم تتغير، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

منظمات أممية: أكثر من 30 مليون شخص بالسودان بحاجة للمساعدة الإنسانية



أعلنت منظمات أممية، أن هناك أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

استقرار السودان

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان والوصول إلى اتفاق شامل يحافظ على وحدة الدولة السودانية ويمنع انزلاقها إلى مسارات غير جيدة، مؤكدًا أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها.

البرلمان الأوروبي يشكر مصر لوقف الحرب في قطاع غزة



عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم بروبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في إطار زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى.

شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار



أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع السلع من الخضروات والفاكهة متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، وأنه لا يوجد قلة معروض، وأننا في بداية الموسم الشتوي.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية حياة مقطوف، أن جميع أسعار السلع ستعود لطبيعتها، وذلك بعد زيادة المعروض، وأن جميع المسؤولين يوفرون الكثير من السلع من أجل خفض الأسعار.

سر السقوط الكبير لأسعار الذهب.. هل يرتفع مجددا؟

شهدت أسواق الذهب العالمية حالة من الارتباك الحاد خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل المعدن أكبر تراجع يومي في تاريخه الحديث، لتتحول موجة الصعود القياسية إلى سقوط مفاجئ أربك المستثمرين حول العالم.

وعرضت فضائية “العربية”، تقريرا ، أكدت فيه أنه قبل أيام بدأ الذهب وكأنه على وشك الوصول إلى 4500 دولار للأونصة الواحدة، ثم سجل أكبر إنهيار فى يوم واحد على الإطلاق، والبعض يقول أن الهنود هم السبب بعد شراء كبير خلال الأيام الماضية بسبب مواسم الأعياد لديهم.

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم



تتصدر أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب التغيرات الكثيرة في أسعار الذهب، ولآن الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين، نظرًا لما يمثله من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية، بالنسب للأفراد والمستثمرين والدول أيضًا.