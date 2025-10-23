الرئيس السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى البرلمان الأوروبي، ويلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا.

وعلق الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل والمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى .

وقال حسن سلامة: "الرئيس السيسي يتحدث في قلب أوروبا وهو يقف على أرض صلبة".



وتابع حسن سلامة :" هناك دعم كبير من الشعب المصري لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي "، مضيفا:" والرئيس السيسي يستند على تماسك مجتمعي غاية في الأهمية".



وأكمل حسن سلامة، أن المفوضية الأوروبية تهتم بالجانب الاقتصادي والاستثمارات بشكل أكبر للاتحاد الأوروبي.



ولفت حسن سلامة :" نشهد تجسيد للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وأوروبا تبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وهذا ما أكده الرئيس السيسي بان مصر فرصة استثمارية لأاتحاد الأوروبي ".