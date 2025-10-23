منظمات أممية: أكثر من 30 مليون شخص بالسودان بحاجة للمساعدة الإنسانية

أعلنت منظمات أممية، أن هناك أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

استقرار السودان

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان والوصول إلى اتفاق شامل يحافظ على وحدة الدولة السودانية ويمنع انزلاقها إلى مسارات غير جيدة، مؤكدًا أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها.

كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يضمن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وقال إن مصر تؤمن بأن الحل الحقيقي يكمن في خلق فرص عمل مهنية وتشجيع التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي تستضيف فيه مصر نحو 9.5 مليون أجنبي يتمتعون بنفس الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري، في إطار نهج إنساني يعكس قيم التضامن والمسئولية المشتركة.



