مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط: دور مصر محوري فيما يتعلق بقطاع غزة

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إنّ القمة المصرية الأوروبية الأولى تركز على تعزيز الاستثمارات ورفع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن تطور الاقتصاد في أي دولة يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية، عبر توفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق أمام الشباب.

وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يعد هدفًا أساسيًا، يتم تحقيقه من خلال معالجة أسباب الهجرة من جذورها، وذلك بالتوازي مع أهداف المؤتمر الاقتصادي الرامية إلى زيادة حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ومصر.

وتابعت، أنّ دور مصر محوري فيما يتعلق بقطاع غزة، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب، مشيرة إلى أن التعاون المصري الأوروبي في هذا المجال يشمل عدة أوجه، أبرزها التعاون الاقتصادي، مما يعكس أهمية مشاركة مصر في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأكدت أن نجاح المرحلة الثانية من الاتفاقيات بين الجانبين يعتمد بشكل كبير على مشاركة مصر الفعالة في تنفيذ المبادرات التنموية.

ولفتت، إلى أنّ انعقاد القمة المصرية الأوروبية للمرة الأولى يعد حدثًا إيجابيًا للغاية، ويعكس التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وواصلت، أن التطلعات من هذا المؤتمر تتجاوز مجرد النقاشات النظرية، لتشمل نتائج ملموسة تعزز التبادل التجاري والاستثمار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بما يحقق مصالح الجانبين ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.