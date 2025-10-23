شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع السلع من الخضروات والفاكهة متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، وأنه لا يوجد قلة معروض، وأننا في بداية الموسم الشتوي.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية حياة مقطوف، أن جميع أسعار السلع ستعود لطبيعتها، وذلك بعد زيادة المعروض، وأن جميع المسؤولين يوفرون الكثير من السلع من أجل خفض الأسعار.

وأوضح أن الأسعار تتغير بعض الشئ في فاصل الزراعات، وتغير الفصول بسبب الأحوال الجوية، وأن أسعار الطماطم مرتفعة قبل ارتفاع أسعار البنزين والسولار، موضحًا أ، البعض يروج أن السولار سبب أسعار الطماطم، وهذا أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن هناك متابعة على الأسواق، لعدم قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، وأن هناك إجراءات تتخذ ضد المخالفين، ومن يستغلون المواطنين، ولذلك نوضح أن المؤشر الرئيسي لتحديد سعر السلعة، هو العرض والطلب.

ولفت إلى أن هناك زيادة في الانتاج، وأن الأسعار الخاصة بالخضروات والفاكهة لم تؤثر بصورة كبيرة بالتحركات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، وأن الحكومة تقوم بافتتاح الكثير من المعارض للتخفيف على المواطنين.