المعدن الأصفر يترنح عالميًا.. والجنيه الذهب يفقد 600 جنيه في يوم واحد

تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية، ووسط تراجع شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة، واصل الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 خسائره الحادة، ليُسجل انخفاضًا جديدًا هو الأكبر في نحو أسبوعين. التراجع اللافت في الأسعار العالمية انعكس مباشرة على السوق المحلية في مصر، حيث هبطت جميع الأعيرة والجنيه الذهب بنسب ملحوظة، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في سوق المعدن الأصفر.

تراجع كبير في الأسعار العالمية

انخفضت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 2.6% ليصل إلى 4017.29 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.9% لتُسجل 4032.80 دولارًا للأوقية، في ظل ضغوط من قوة الدولار وتزايد توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ويُرجع محللون هذا التراجع إلى التحولات في توجهات المستثمرين نحو أدوات مالية أخرى أكثر جذبًا للعوائد، مع تزايد الثقة في استقرار الأسواق الأمريكية.

هبوط ملحوظ في الأسعار المحلية

وعلى الصعيد المحلي، شهدت محال الصاغة المصرية تراجعًا واضحًا في أسعار الذهب بجميع الأعيرة، تأثرًا بالهبوط العالمي.

فقد انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 600 جنيه، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بنحو 75 جنيهًا مقارنة بآخر تحديثات الأسعار، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وأكدت الشعبة أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية أو الدمغة، موضحة أن السعر الفعلي يختلف من محل لآخر تبعًا لتكلفة التشغيل ونوع المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية أو دمغة)



عيار 24: 6285 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5500 جنيه للجرام

عيار 18: 4714 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 44,000 جنيه

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4056 دولارًا



مصنعية الذهب في السوق المحلية

تُعد المصنعية من أهم العوامل التي تُحدد السعر النهائي للذهب داخل السوق المصرية، إذ تمثل التكلفة الإضافية التي يتقاضاها الصائغ مقابل تشكيل وصناعة القطعة الذهبية.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغولات (خواتم، سلاسل، أساور)، وكذلك دقة التصميم والحرفية في التصنيع.

وعادةً ما تتراوح مصنعية الذهب عيار 21 بين 120 و250 جنيهًا للجرام الواحد في المتوسط داخل محال الصاغة، بينما قد ترتفع في الماركات الشهيرة أو في القطع الفريدة ذات الطابع الفني المميز.

يبقى الذهب، رغم تراجعه الحالي، أحد أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وعدم استقرار العملات. إلا أن التحركات السريعة في الأسعار العالمية تدفع الخبراء إلى التحذير من المضاربة قصيرة المدى، مؤكدين أن التوازن بين الادخار والاستثمار يظل الخيار الأمثل خلال المرحلة الراهنة.



