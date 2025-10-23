قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المعدن الأصفر يترنح عالميًا.. والجنيه الذهب يفقد 600 جنيه في يوم واحد

الذهب
الذهب
إسراء عبدالمطلب

تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية، ووسط تراجع شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة، واصل الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 خسائره الحادة، ليُسجل انخفاضًا جديدًا هو الأكبر في نحو أسبوعين. التراجع اللافت في الأسعار العالمية انعكس مباشرة على السوق المحلية في مصر، حيث هبطت جميع الأعيرة والجنيه الذهب بنسب ملحوظة، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في سوق المعدن الأصفر.

تراجع كبير في الأسعار العالمية

انخفضت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الذهب الفوري بنسبة 2.6% ليصل إلى 4017.29 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.9% لتُسجل 4032.80 دولارًا للأوقية، في ظل ضغوط من قوة الدولار وتزايد توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ويُرجع محللون هذا التراجع إلى التحولات في توجهات المستثمرين نحو أدوات مالية أخرى أكثر جذبًا للعوائد، مع تزايد الثقة في استقرار الأسواق الأمريكية.

هبوط ملحوظ في الأسعار المحلية

وعلى الصعيد المحلي، شهدت محال الصاغة المصرية تراجعًا واضحًا في أسعار الذهب بجميع الأعيرة، تأثرًا بالهبوط العالمي.

فقد انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 600 جنيه، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – بنحو 75 جنيهًا مقارنة بآخر تحديثات الأسعار، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وأكدت الشعبة أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية أو الدمغة، موضحة أن السعر الفعلي يختلف من محل لآخر تبعًا لتكلفة التشغيل ونوع المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية أو دمغة)
 

  • عيار 24: 6285 جنيهًا للجرام
  • عيار 21: 5500 جنيه للجرام
  • عيار 18: 4714 جنيهًا للجرام
  • الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 44,000 جنيه
  • سعر أوقية الذهب عالميًا: 4056 دولارًا
     

مصنعية الذهب في السوق المحلية

تُعد المصنعية من أهم العوامل التي تُحدد السعر النهائي للذهب داخل السوق المصرية، إذ تمثل التكلفة الإضافية التي يتقاضاها الصائغ مقابل تشكيل وصناعة القطعة الذهبية.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغولات (خواتم، سلاسل، أساور)، وكذلك دقة التصميم والحرفية في التصنيع.

وعادةً ما تتراوح مصنعية الذهب عيار 21 بين 120 و250 جنيهًا للجرام الواحد في المتوسط داخل محال الصاغة، بينما قد ترتفع في الماركات الشهيرة أو في القطع الفريدة ذات الطابع الفني المميز.

يبقى الذهب، رغم تراجعه الحالي، أحد أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وعدم استقرار العملات. إلا أن التحركات السريعة في الأسعار العالمية تدفع الخبراء إلى التحذير من المضاربة قصيرة المدى، مؤكدين أن التوازن بين الادخار والاستثمار يظل الخيار الأمثل خلال المرحلة الراهنة.


 

الذهب سعر الذهب أسعار الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الشراكة مع أفريقيا ضرورة إستراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء

معرض كنوز الفراعنة

روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة" .. شاهد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد