قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل

الذهب
الذهب
محمد يحيي

تراجع الذهب في الأسواق المصرية لليوم الرابع على التوالي وحتى مع بداية التعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025.

الذهب يهوى

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 50 جنيها على الأقل منذ مساء أمس الخميس، ليصل جملة ما فقده في يومين نحو 80 جنيها على الأقل.

اسعار الذهب اليوم الخميس

خسائر متكررة

وصل معدل خسارة الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري ما يقارب من 380 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6251 جنيها للبيع و6308 جنيهات للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5470 جنيها للبيع و 5520 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة ذهب نحو 4688 جنيها للبيع و4731 جنيها للشراء. 

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3646 جنيها للبيع و3680 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

بلغ الجنيه الذهب نحو 43.76 ألف جنيه للبيع و44.16 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4104 دولارات للبيع و4015 دولارا للشراء.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

سعر الذهب عالميا

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف ، إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، دفعت الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

وتابع "واصف" أنه بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة ، الأمر الذي خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

المشروعات الصغيرة

المجالات والأنشطة المستفيدة من الحوافز غير الضريبية بقانون المشروعات الصغيرة

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن ينظم سلسلة لقاءات جماهيرية مع انطلاق الدعاية لانتخابات النواب

مجلس النواب

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

بالصور

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد