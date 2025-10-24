تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل

تراجع الذهب في الأسواق المصرية لليوم الرابع على التوالي وحتى مع بداية التعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025.

الذهب يهوى

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 50 جنيها على الأقل منذ مساء أمس الخميس، ليصل جملة ما فقده في يومين نحو 80 جنيها على الأقل.

خسائر متكررة

وصل معدل خسارة الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري ما يقارب من 380 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6251 جنيها للبيع و6308 جنيهات للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5470 جنيها للبيع و 5520 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة ذهب نحو 4688 جنيها للبيع و4731 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3646 جنيها للبيع و3680 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ الجنيه الذهب نحو 43.76 ألف جنيه للبيع و44.16 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4104 دولارات للبيع و4015 دولارا للشراء.

سعر الذهب عالميا

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف ، إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، دفعت الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

وتابع "واصف" أنه بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة ، الأمر الذي خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس.