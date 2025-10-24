قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 استقرارًا في متوسط أسعار الذهب بدون مصنعية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة السوق.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24: بيع 6390 جنيه – شراء 6330 جنيه

عيار 22: بيع 5855 جنيه – شراء 5805 جنيه

عيار 21: بيع 5590 جنيه – شراء 5540 جنيه

عيار 18: بيع 4790 جنيه – شراء 4750 جنيه

عيار 14: بيع 3725 جنيه – شراء 3695 جنيه

عيار 12: بيع 3195 جنيه – شراء 3165 جنيه

الأونصة: بيع 198705 جنيه – شراء 196930 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 44720 جنيه – شراء 44320 جنيه

الأونصة بالدولار: 4088.64 دولار

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل اليوم سعر بيع بلغ 6390 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 6330 جنيه، ويُعد الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة.

أما عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 5855 جنيه، وسعر الشراء 5805 جنيه، ويتميز بصلابته واستخدامه في بعض المشغولات.

عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل سعر بيع 5590 جنيه، وسعر شراء 5540 جنيه. عيار 18، المفضل لدى الشباب، بلغ سعر البيع 4790 جنيه، وسعر الشراء 4750 جنيه. عيار 14 سجل سعر بيع 3725 جنيه، وسعر شراء 3695 جنيه، ويُستخدم في بعض التصاميم الحديثة. عيار 12 الأقل تداولًا، بلغ سعر البيع 3195 جنيه، وسعر الشراء 3165 جنيه.

أما الأونصة الذهبية فقد سجلت 198705 جنيه للبيع، و196930 جنيه للشراء، فيما بلغت قيمتها بالدولار 4088.64 دولار. وسجل الجنيه الذهب سعر بيع 44720 جنيه، وسعر شراء 44320 جنيه.

