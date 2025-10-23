سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 23-10-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفع سعر الجنيه الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 23-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب يرتفع 

رغم تعرض المعدن الأصفر للتهاوي في نهاية تعاملات اليوم، إلا أن سعر الجنيه الذهب صعد بمقدار 40 جنيه في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

تحركات الذهب 

وشهد سعر جرام الذهب تذبذبا مع انتهاء تعاملات اليوم ليفقد 25 جنيه من قيمته بعد صعود سجل 30 جنيه منذ بداية التداولات

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

وخلال الأيام السابقة فقد الذهب نحو  300 جنيه من قيمته علي مدار أسبوع .

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

آخر تحديث لسعر أكثر عيار ذهب تداولا

وصل آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5520 جنيه للبيع و5570 جنيه للشراء

تداولات الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة

استقرار الذهب

وفقا لتداولات اليوم الجمعة، أبقت تعاملات السوق على سعر المعدن الأصفر دون تغيير خصوصا خلال مستهل التداولات.

أسعار الذهب

انخفاض الذهب 

واستمر تراجع الذهب في مصر  مساء أمس الخميس ليهبط بمقدار 190 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحركات أسبوعية

وفقا لتداولات الذهب علي مدار أسبوع والذي شهد تذبذبا ليصعد بمعدل 215 جنيه في المتوسط ثم يتعرض للتهاوي خلال الأيام القلائل ليهبط أدني مستوي له.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب نحو 5520 جنيه في المتوسط

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5525 جنيه للبيع و 5575 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5520 جنيه للبيع و5570 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4735 جنيه للبيع و 4778 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو3683 جنيه للبيع و 3716 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4134 دولار للبيع و3135 دولار للشراء

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

ملاذ آمن

وتصدر أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب التغيرات الكثيرة في أسعار الذهب، ولآن الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام الأفراد والمستثمرين، نظرًا لما يمثله من قيمة ثابتة وملاذ آمن في أوقات التقلبات المالية، بالنسب للأفراد والمستثمرين والدول أيضًا.

انخفاض الأسعار

ويشهد سعر الذهب انخفاضات، متأثر بسعر انخفاض الاونصة العالمية

