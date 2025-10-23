قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يتحرك في السوق مع ختام التعاملات مساء اليوم 23-10-2025.. تفاصيل

الذهب
الذهب
محمد يحيي

حالة من التذبذب شهدها سعر جرام الذهب قبل قليل وذلك مع قرب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 23-10-2025.

المعدن الأصفر يفقد استقراره

ومع اقتراب ختام تداولات اليوم يتعرض المعدن الأصفر لهزات تمنع ثبات سعره داخل محلات الصاغة، ليهوى مجددا بقيمة 25 جنيه في الجرام الواحد.

اسعار الذهب اليوم في مصر

صعود وهبوط

مع بدء تعاملات مساء اليوم فقد الذهب ما يقارب من 190 جنيه من قيمته بالمقارنة بما كان عليه مساء الإثنين الماضي، إلا أنه عوض تلك الخسائر ليصعد بمعدلات طفيفة خلال الساعات الماضية بقيمة 30 جنيه في الجرام، ليفقدها مرة أخري قبل بضع دقائق من التداولات.

الذهب ينزف

خلال منتصف الأسبوع الجاري فقد الذهب ما يقارب من 300 جنيه على الأقل من قيمته وسط حالة ترقب شهدتها الأسواق المحلية.

آخر تحديث 

ووصل آخر تحديث سجله المعدن الأصفر نحو 5525 جنيه 

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيه للبيع و 6371 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو5525 جنيه للبيع و 5575 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4735 جنيه للبيع و 4778 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3683 جنيه للبيع و 3716 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  4128 دولار للبيع و 4129 دولار للشراء

أوقية الذهب

سعر الذهب عالميا

وفي وقت سابق أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف ، إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، دفعت الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

وتابع "واصف" أنه بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، ورد بكين بتهديدات مماثلة ، الأمر الذي خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس

