أخبار تهمك اليوم .. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

تشهد أسعار الذهب الفترة الحالية، حالة من عدم الاستقرار حيث يشهد المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا في سعره، نتيجة ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية واضحة تؤثر عليه، كما يسعى العالم إلى استثمار الأموال في شراء الذهب.



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6285 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5500 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4714 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44000 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.65 جنيه للبيع و 47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.23 جنيه للبيع، و 55.06 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.57 جنيه للبيع، 63.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.97 جنيه للبيع، و 12.93 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات عن الأيام الماضية، لكن ستظل العظمى على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية، والجميع سيشعر أن فترة النهار حارة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأيام الماضية كانت تسجل درجات حرارة 32 و33 و34 درجة، لكن اليوم درجات الحرارة متوقع أن تكون بين 30 إلى 31 درجة، فالبلاد خلال فترة النهار تكون حارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن فترة الصباح أيضًا تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وفي بعض المناطق الجديدة تسجل 17 درجة، فهناك فارق في درجات الحرارة بالنهار عن الليل تصل إلى 12 درجة.

وأوضحت أن سرعات الرياح بها اعتدال، وجميعها بين 20 إلى 28 كيلو متر، لكن هناك شبورة تظهر على الطرق، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء السير في الصباح.