اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

عوَّض الذهب في مصر خسارته في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025؛ ليصعد قبل قليل في تداولات محلات الصاغة.

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم بقيمة تبلغ 55 جنيها بعد أن هوى بقيمة 50 جنيها في أول التعاملات المسائية.

تحركات الذهب 

ويشهد سعر المعدن الأصفر حالة من التذبذب بعد خسارته على مدار الأسبوع الجاري بقيمة تقدر بـ 300 جنيه داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيها للبيع و6371 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5525 جنيها للبيع و5575 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة ذهب نحو  4735 جنيها للبيع و4778 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3683 جنيها للبيع و 3716 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4131 دولارا للبيع و 4132 دولارا للشراء.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب عالميا

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تصرحات سابقة، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4356 دولارًا قبل أن تغلق تداولات الأسبوع عند 4249 دولارًا.

وقال واصف إن أسعار الذهب العالمية واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، في أطول موجة صعود منذ 17 عامًا، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، وضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفيدرالي.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

وأوضح أن الارتفاع التاريخي للذهب يعود إلى موجة قوية من مشتريات البنوك المركزية حول العالم، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني الذي واصل شراء الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي، فضلًا عن تدفقات ضخمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة الإقبال الاستهلاكي في الأسواق الآسيوية، خاصة الهند التي تشهد موسم مهرجانات يعزز الطلب.

وأشار واصف إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة؛ دفع الذهب لتسجيل مكاسب تخطت 64% في البورصة العالمية ومكاسب تخطت 70% للفضة، في ظل موجة صعود عنيفة في المعادن الثمينة.

ولفت "واصف" إلى أن تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية، وَرَدّ بكين بتهديدات مماثلة؛ خلق حالة من الطلب على المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

