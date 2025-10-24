1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا قياسيًا خلال عام واحد، حيث قفز سعر الجرام من عيار 21 من 3740 جنيهًا في 24 أكتوبر 2024 إلى 5520 جنيهًا في 24 أكتوبر 2025، بزيادة بلغت 1780 جنيهًا، وهو ما يعكس موجة صعود حادة في أسعار المعدن الأصفر نتيجة تطورات اقتصادية وجيوسياسية عالمية متسارعة.

وجاء هذا الارتفاع في ظل اضطرابات تشهدها الأسواق الدولية، مع تزايد التوترات السياسية والحروب في عدد من المناطق، وهو ما دفع المستثمرين حول العالم إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.

مقارنة بين أسعار الذهب خلال عام

ارتفع جرام الذهب عيار 24 من 4274 جنيهًا في أكتوبر 2024 إلى 6308 جنيهات في أكتوبر 2025، بزيادة تقترب من 2030 جنيهًا.

أما عيار 18 فقد صعد من 3205 جنيهات إلى 4731 جنيهًا خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 1526 جنيهًا.

في حين ارتفع عيار 14 من 2493 جنيهًا إلى 3680 جنيهًا، بزيادة تجاوزت 1180 جنيهًا.

ولم يكن الجنيه الذهب بمنأى عن هذه القفزة، إذ بلغ سعره 29,920 جنيهًا في أكتوبر 2024، مقابل 44,160 جنيهًا في أكتوبر 2025، محققًا زيادة ضخمة تجاوزت 14 ألف جنيه في عام واحد فقط.

هاني ميلاد: التوترات الدولية وراء الارتفاعات الأخيرة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يرجع إلى عدة عوامل متشابكة، على رأسها التوترات الجيوسياسية والحروب في بعض المناطق بالعالم، والتي أدت إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وأوضح "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، أن الأسواق العالمية تشهد حالة من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على الدولار، مشيرًا إلى أن أي توجه نحو خفض الفائدة عادة ما يدعم صعود أسعار الذهب عالميًا.

قرارات الفائدة تدعم صعود الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية دفعت المستثمرين العالميين إلى زيادة مشترياتهم من الذهب، باعتباره أداة استثمارية أكثر أمانًا من العملات والأسهم في فترات التقلبات الاقتصادية.

وأضاف أن هذه التحركات العالمية انعكست على السوق المحلية المصرية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في الأسعار خلال الشهور الماضية، خاصة مع زيادة الطلب المحلي على الذهب سواء بغرض الادخار أو الاستثمار.

موجة صعود جديدة في الأفق

وتوقع "ميلاد" أن يستمر الذهب في موجة الصعود الحالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المعدن الأصفر سيشهد ارتفاعات إضافية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الدولية.

وقال إن الذهب أصبح اليوم أداة تحوط رئيسية للأفراد والمستثمرين، في وقت تتراجع فيه الثقة بالعملات الورقية وتتزايد المخاوف من الركود والتضخم.

الذهب.. ملاذ الأمان في زمن الاضطرابات

وأكد رئيس شعبة الذهب على أن الذهب يواصل أداء دوره التاريخي كملاذ آمن في فترات الأزمات، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على شرائه طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية المعقدة.

ولفت إلى أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بالتغيرات العالمية في الأسعار وسعر الدولار، ما يجعل الذهب مرشحًا لمزيد من التقلبات، لكنه سيظل في النهاية الملاذ الأكثر أمانًا لحفظ القيمة والثروة في أوقات الأزمات.