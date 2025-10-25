محكوم عليه بالسجن.."الداخلية" تكشف حقيقة القبض على شخص دون وجه حق بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام قوة أمنية بإقتحام مسكنها وإلقاء القبض على نجلها "دون وجه حق" بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر)، وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 21 /الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجلها (عاطل - محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جناية شروع فى قتل) وبحوزته (كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش).

وبعرضه على النيابة العامة قررت إستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، وتبين قيام والدة المتهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

