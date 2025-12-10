سيراميكا يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس عاصمة مصر بمواجهة طلائع الجيش

يبدأ فريق سيراميكا حامل لقب كأس عاصمة مصر في آخر ثلاث نسخ، رحلة الدفاع عن اللقب تحت قيادة مدربه علي ماهر، عندما يلتقي في الخامسة مساء اليوم الأربعاء مع طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد سيراميكا وطلائع الجيش في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أندية: الأهلي، فاركو، إنبي، غزل المحلة، والمقاولون العرب، ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل شديدة القوة.

ونجح سيراميكا في التتويج بالبطولة 3 مرات متتالية، بعدما تغلب في المباريات النهائية السابقة على المصري، طلائع الجيش، والبنك الأهلي، ليصبح أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

وتشهد بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم حوافز مالية كبيرة، حيث يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما ينال الوصيف 4 ملايين جنيه، ويحصد صاحب المركز الثالث مليوني جنيه، فيما يحصل الرابع على مليون و500 ألف جنيه، ما يزيد من حدة الصراع بين الأندية للتتويج باللقب وتحقيق أفضل عائد مادي ممكن.