رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-12-2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
عبدالله هشام

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها قمة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-12-2025

كأس الانتركونتيننتال

كروز أزول ضد فلامينجو - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورتس HD 4.

كأس الرابطة المصرية
طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 5 مساءً  - قناة On Sports 2.

الإسماعيلي ضد الجونة - الساعة 8 مساءً - قناةOn Sports 1.

زد ضد سموحة - الساعة 8 مساءً  - قناة On Time Sports 2 

دوري أبطال أوروبا

فياريال ضد كوبنهاجن- الساعة 7:45 مساءً  - قناة بي إن سبورتس 6 HD.

كاراباخ أغدام ضد أياكس - الساعة 7:45 مساءً  -قناة بي إن سبورتس 7 HD.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 1 HD.

بنفيكا ضد نابولي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 7 HD.

يوفنتوس ضد بافوس - الساعة 10 مساءً  - قناة بي إن سبورتس 5 HD.

كلوب بروج ضد آرسنال - الساعة 10 مساءً  - قناة بي إن سبورتس 3 HD.

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 2 HD.

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت - الساعة 10 مساءً  - قناة بي إن سبورتس 9 HD.

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 10 مساءً  - قناة بي إن سبورتس 8 HD.

دوري أبطال آسيا للنخبة

إف سي سول ضد ملبورن سيتي - الساعة 12 ظهراً 

سانفريس هيروشيما ضد شانغهاي شينهوا - الساعة 12 ظهراً 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي كأس رابطة الأندية يوفنتوس

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

