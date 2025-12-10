مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-12-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها قمة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-12-2025

كأس الانتركونتيننتال

كروز أزول ضد فلامينجو - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورتس HD 4.

كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 5 مساءً - قناة On Sports 2.

الإسماعيلي ضد الجونة - الساعة 8 مساءً - قناةOn Sports 1.

زد ضد سموحة - الساعة 8 مساءً - قناة On Time Sports 2

دوري أبطال أوروبا

فياريال ضد كوبنهاجن- الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورتس 6 HD.

كاراباخ أغدام ضد أياكس - الساعة 7:45 مساءً -قناة بي إن سبورتس 7 HD.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 1 HD.

بنفيكا ضد نابولي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 7 HD.

يوفنتوس ضد بافوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 5 HD.

كلوب بروج ضد آرسنال - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 3 HD.

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 2 HD.

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 9 HD.

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورتس 8 HD.

دوري أبطال آسيا للنخبة

إف سي سول ضد ملبورن سيتي - الساعة 12 ظهراً

سانفريس هيروشيما ضد شانغهاي شينهوا - الساعة 12 ظهراً