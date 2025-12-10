مدرب الوحدة الإماراتي ينتقد اختيارات حلمي طولان: القائمة جاءت عشوائية

أكد عمار معاذ، مدرب حراس مرمى نادي الوحدة الإماراتي والحارس السابق للزمالك، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نجح في تحقيق توازن مهم بين الأجيال داخل قائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأوضح أن دمج الخبرات مع العناصر الشابة خطوة إيجابية تسهم في تجديد الفريق ومنحه هوية واضحة.



وقال معاذ، خلال ظهوره ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، إن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لم يلتزم بمعايير واضحة في اختيار لاعبيه، مشيرًا إلى أن «القائمة جاءت عشوائية دون رؤية فنية محددة، وكان من الأفضل الاستعانة بوجوه جديدة تمنح الفريق هوية قوية وتساعد على البناء للمستقبل».

وأشار مدرب الوحدة الإماراتي إلى أن خطوة حسام حسن تعكس وعيًا بأهمية التجديد داخل صفوف المنتخب، حيث يسهم دمج الخبرات القديمة مع الشباب الواعد في منح الفريق توازنًا بين الأداء الفني والخبرة التكتيكية، ما يزيد فرص المنافسة على البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية.

وأكد معاذ أن هذا الأسلوب يتيح للمنتخب الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة المنتخبات الإفريقية المتطورة، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن بطولة أمم إفريقيا تاريخيًا تعد من أصعب البطولات في العالم نظرًا لشدة المنافسة والتقارب الفني بين المنتخبات، مشددًا على أن تطور الفرق الإفريقية جعل مهمة المنتخب المصري أكثر تحديًا.

وقال: «لست متفائلًا بتحقيق نتائج كبيرة في البطولة إذا لم يتم التركيز على التحضير الجاد والبناء على العناصر الشابة والمتمرسة معًا».