الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي عن محمد صلاح : ملك مصر

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي منشوراً بشأن اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:محمد صلاح, ملك مصر".

وإليكم الصور:

محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد

ويستعد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لتحدٍ جديد أمام برينتفورد اليوم، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد فترة شهدت انتقادات واسعة بسبب تراجع مستواه التهديفي والفني.

وجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال مباراة فرانكفورت الأخيرة في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بوز الريدز 5-1، وشارك "مو" فقط في آخر ربع ساعة، ما أثار غضبه، حيث قام بحذف صورته بقميص ليفربول من حسابه على منصة إكس، كما أزال ذكر كونه لاعبًا في الفريق من بيانات حسابه.

كما واجه النجم المصري البالغ 33 عامًا انتقادات حادة خلال المباريات الأخيرة، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في أول 12 مباراة هذا الموسم، أحدها من اللعب المفتوح في شباك بورنموث بالجولة الافتتاحية، وهذا الأداء دفع البعض للتشكيك في قدرته على العودة لمستواه المعروف، رغم أنه كان أحد المرشحين البارزين للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، حيث حل رابعًا خلف عثمان ديمبلي ولامين يامال وفيتينيا.

وتمثل العودة أمام برينتفورد فرصة حقيقية لصلاح لاستعادة بريقه وإثبات أنه لا يزال من بين أفضل المهاجمين في العالم.

تصريحات سلوت عن محمد صلاح

أكد آرني سلوت ، المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول، أن نجم الفريق المصري محمد صلاح يمر بفترة صعبة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ذلك طبيعي في كرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي أمس، الجمعة، أوضح سلوت: "مواجهة سلسلة من النتائج السلبية كانت صعبة علينا جميعًا، لا سيما على اللاعبين المخضرمين الذين اعتادوا دائمًا على الفوز. كل لاعب يمر أحيانًا بلحظات عدم التوفيق، بما في ذلك إهدار الفرص، وهذا جزء طبيعي من اللعبة."

وأضاف: "صلاح لاعب موهوب ويستمر في تسجيل الأهداف لفريقنا، وأنا واثق تمامًا من قدرته على العودة للتألق قريبًا. هذه ليست أول مرة يمر فيها بفترة هدوء تهديفية، وما زال يمتلك القدرة على صناعة الفارق في المباريات."

وأشار سلوت إلى أن تغير أسلوب اللعب وقوام الفريق بعد الانتقالات الصيفية أثر على جميع اللاعبين: "كل لاعب يحتاج لبعض الوقت للتكيف مع التغييرات الجديدة، وصلاح ليس استثناءً. لقد سجل في أماكن متنوعة هذا الموسم، وربما أثرت شراكته الطويلة مع ترينت ألكسندر أرنولد على بعض تحركاته، لكن إمكانياته التهديفية ما زالت واضحة."

وختم المدرب الهولندي حديثه مؤكدا: "الأهم أن صلاح يظل عنصرًا رئيسيًا في فريقنا، وثقتنا فيه كاملة لأنه دائمًا ما يعرف كيف يسجل ويعود للنجومية."

