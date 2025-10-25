محمد شريف يخطف الأضواء في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شارك اللاعب محمد شريف عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري".

وظهر محمد شريف في الصور بإطلالة كاجول متميزة نالت إعجاب متابعيه، وتفاعلها معه بوضع القلوب الحمراء.

تفاصيل إصابة محمد شريف و مده غيابة عن تدريبات الأهلي:

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل إصابة محمد شريف و مدة غيابه عن الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

كتب أحمد عبد الباسط: الأشعة تؤكد إصابة محمد شريف بشد في العضلة الضامة وغيابه من أسبوعين لثلاثة عن الأهلي.

كان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.