تفاصيل إصابة محمد شريف و مده غيابة عن تدريبات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل إصابة محمد شريف و مدة غيابه عن الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

كتب أحمد عبد الباسط: الأشعة تؤكد إصابة محمد شريف بشد في العضلة الضامة وغيابه من أسبوعين لثلاثة عن الأهلي.

كان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.