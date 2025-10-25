قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد ربيع يخضع لفحص طبي بالزمالك لتحديد موقفه من مباراة البنك الأهلي

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

يخضع أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة البنك الأهلي المقرر لها فى الثامنة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكشف الجهاز الطبي للزمالك خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن احمد ربيع لاعب وسط من إجهاد عضلي خفيف وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من ديكيداها الصومالي وانتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي ديكيداها الصومالى بسباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفاز الزمالك فى الذهاب بسداسية دون رد وفاز فى العودة بهدف نظيف.

وقاد يانيك فيريرا الزمالك فى 16 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

