أحمد ربيع يخضع لفحص طبي بالزمالك لتحديد موقفه من مباراة البنك الأهلي

يخضع أحمد ربيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة البنك الأهلي المقرر لها فى الثامنة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكشف الجهاز الطبي للزمالك خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن احمد ربيع لاعب وسط من إجهاد عضلي خفيف وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحته من ديكيداها الصومالي وانتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي ديكيداها الصومالى بسباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفاز الزمالك فى الذهاب بسداسية دون رد وفاز فى العودة بهدف نظيف.



وقاد يانيك فيريرا الزمالك فى 16 مباراة حقق الفوز فى 7 مواجهات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف.