"الغندور" يكشف عن الهداف التاريخي لنادي الزمالك من الأجانب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن الهداف التاريخي لنادي الزمالك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "سيف الجزيري هو الهداف التاريخي لكل اجانب الزمالك عبر التاريخ ٤٧ هدف ومنهم كوارشي وإيمانويل وبن شرقي".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.