قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
إسراء أشرف

يستعد فريق الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي يس توروب لمواجهة إيجل نوار البورندي اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن حقق الأهلي فوزًا ثمينًا بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في بوروندي، مما يضع الفريق في موقف مريح قبل مباراة الإياب.

ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي يؤكد تأهله إلى دور المجموعات في البطولة القارية.

ودخل الفريق مساء أمس الجمعة معسكرًا مغلقًا عقب مرانه الختامي، بحضور جميع اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة.

ومن المتوقع أن تظل القائمة دون تغييرات مقارنة بمواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

ويواصل مجموعة اللاعبين المصابين برنامجها التأهيلي للعودة إلى التدريبات الجماعية، وهم: أحمد رضا، كريم فؤاد، أشرف داري، محمد شريف، إمام عاشور، وحسين الشحات.

الأهلي النادي الأهلي ييس توروب إيجل نوار البوروندي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

الإيجار القديم - أرشيفية

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد