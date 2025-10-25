الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي يس توروب لمواجهة إيجل نوار البورندي اليوم السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أن حقق الأهلي فوزًا ثمينًا بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في بوروندي، مما يضع الفريق في موقف مريح قبل مباراة الإياب.

ويسعى الأهلي لتقديم أداء قوي يؤكد تأهله إلى دور المجموعات في البطولة القارية.

ودخل الفريق مساء أمس الجمعة معسكرًا مغلقًا عقب مرانه الختامي، بحضور جميع اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة.

ومن المتوقع أن تظل القائمة دون تغييرات مقارنة بمواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

ويواصل مجموعة اللاعبين المصابين برنامجها التأهيلي للعودة إلى التدريبات الجماعية، وهم: أحمد رضا، كريم فؤاد، أشرف داري، محمد شريف، إمام عاشور، وحسين الشحات.