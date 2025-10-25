قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل

سعى الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، إلى تهدئة الأجواء بين فريقه وغريمه التقليدي ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات زميله لامين يامال ضد لاعبي الميرنجي.

وكان يامال قد أثار الجدل خلال بث مباشر عبر منصة "تويتش"، عندما أطلق تصريحًا ساخرًا بحق ريال مدريد قال فيه: "نعم، ريال مدريد يسرقون ثم يشتكون طوال الوقت."

وأكد أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية احترامه الكبير لريال مدريد، قائلاً: "إنه نادٍ عريق يضم لاعبين أصحاب جودة عالية للغاية".

وعند سؤاله عن رأيه في النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، قال مدافع برشلونة: "أركز فقط على ما يقدمه داخل الملعب، إنه لاعب مذهل يجبرك على تقديم أفضل ما لديك، فهؤلاء اللاعبون الكبار يجعلونك تتطور في المواجهات الفردية".

وأضاف أراوخو: "أُقدّر اللاعبين الشجعان الذين يواجهون الخصوم بثقة مثل فينيسيوس، وما يُقال خارج المستطيل الأخضر لا يهمني كثيراً، فالمهم هو أداؤه داخل الملعب وكيفية تعبيره عن نفسه من خلال كرة القدم".

وعن مباراة الكلاسيكو المقبلة، علّق المدافع الأوروجوياني: "الكلاسيكو دائماً مواجهة خاصة وصعبة، لكنها في الوقت ذاته مباراة رائعة تحفز الجميع، القلق قبلها طبيعي، لكنه يمنحك الحافز لتقديم الأفضل، ونأمل أن نستمتع بها ونحقق نتيجة إيجابية كما اعتدنا".

