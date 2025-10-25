أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل

سعى الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، إلى تهدئة الأجواء بين فريقه وغريمه التقليدي ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات زميله لامين يامال ضد لاعبي الميرنجي.

وكان يامال قد أثار الجدل خلال بث مباشر عبر منصة "تويتش"، عندما أطلق تصريحًا ساخرًا بحق ريال مدريد قال فيه: "نعم، ريال مدريد يسرقون ثم يشتكون طوال الوقت."

وأكد أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية احترامه الكبير لريال مدريد، قائلاً: "إنه نادٍ عريق يضم لاعبين أصحاب جودة عالية للغاية".

وعند سؤاله عن رأيه في النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، قال مدافع برشلونة: "أركز فقط على ما يقدمه داخل الملعب، إنه لاعب مذهل يجبرك على تقديم أفضل ما لديك، فهؤلاء اللاعبون الكبار يجعلونك تتطور في المواجهات الفردية".

وأضاف أراوخو: "أُقدّر اللاعبين الشجعان الذين يواجهون الخصوم بثقة مثل فينيسيوس، وما يُقال خارج المستطيل الأخضر لا يهمني كثيراً، فالمهم هو أداؤه داخل الملعب وكيفية تعبيره عن نفسه من خلال كرة القدم".

وعن مباراة الكلاسيكو المقبلة، علّق المدافع الأوروجوياني: "الكلاسيكو دائماً مواجهة خاصة وصعبة، لكنها في الوقت ذاته مباراة رائعة تحفز الجميع، القلق قبلها طبيعي، لكنه يمنحك الحافز لتقديم الأفضل، ونأمل أن نستمتع بها ونحقق نتيجة إيجابية كما اعتدنا".