لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر

حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على دعم جماهير الفريق ورفع معنوياتها قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقررة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الخامس عشر لرابطة مشجعي برشلونة في الأندلس وسبتة ومليلية، الذي استضافته مدينة هويلفا الإسبانية.

وشهد الحدث حضور عدد من أساطير النادي الكتالوني، من بينهم النجم البلغاري السابق هريستو ستويتشكوف، حيث استغل لابورتا المناسبة للتحدث عن استعدادات الفريق وأجواء القمة المنتظرة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عبر لابورتا عن سعادته بحماس الجماهير قائلاً: "ما أراه هنا يفوق الوصف، الحماس كبير والدعم منقطع النظير من مشجعي برشلونة في كل مكان".

وأضاف رئيس النادي موجهًا رسالة إلى أنصار الفريق قبل الكلاسيكو: "اللاعبون يعيشون حالة تركيز عالية للغاية، وأنا على ثقة بأننا سنعود من البرنابيو بالنقاط الثلاث كما فعلنا في الموسم الماضي. الصدارة هدفنا، وهذا يمنحنا دافعًا إضافيًا".

وكشف لابورتا أنه تناول وجبة الغداء مع اللاعبين بعد أحد التدريبات الأخيرة، مشيدًا بالأجواء داخل المعسكر وبعقلية المدرب هانز فليك، رغم العقوبة التي ستحرمه من التواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، وقال: "لن أنتقد الحكام، لكن هناك بعض القرارات تستحق المراجعة. فليك تقبل العقوبة بروح رياضية، رغم أنها كانت قاسية وغير مبررة في رأيي".

وتحدث لابورتا عن ذكرياته مع مباريات الكلاسيكو على ملعب البرنابيو، مؤكدًا: "يقال إنها مباراة عادية، لكنها ليست كذلك على الإطلاق. الكلاسيكو يحدد ملامح الموسم ويغير الكثير من المعادلات، والانتصار في البرنابيو شعور لا يُنسى".

وفي ختام حديثه، تطرق رئيس برشلونة إلى قرار إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي، معبرًا عن رفضه للتبريرات التي قدمتها رابطة الليجا، قائلاً: "نحترم قرارات الرابطة، لكننا لا نتفق مع القول إن المباراة كانت ستُفسد المسابقة. على العكس، كانت فرصة لتسويق الليجا وتعزيز صورتها عالميًا، والقرار بإلغائها أضر بالبطولة أكثر مما خدمها".