قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الصلاة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
متى يغلق باب التوبة؟.. علي جمعة: مفتوح دائما إلا في وقتين
أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. نيسان تكشف عن سيارة بتقنية مطورة لا تستخدم البنزين
أراوخو يهدئ الأجواء قبل الكلاسيكو ويشيد بفينيسيوس: يجبرك على تقديم الأفضل
وزير الري: الدولة تمتلك رؤية مسبقة للتعامل مع أي طوارئ في النيل .. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
سيف زاهر عن فريرا : زود الفجوة بين محمد السيد وجماهير الزمالك
كيف تستخرج بطاقة الرقم القومى خلال نصف ساعة ؟
الأهلي يستدرج إيجل نوار البورندي اليوم في دوري أبطال أفريقيا
لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر
رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان
عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت
أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا : واثق من فوز برشلونة في الكلاسيكو.. والصدارة حافزنا الأكبر

لابورتا
لابورتا
إسراء أشرف

حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على دعم جماهير الفريق ورفع معنوياتها قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، والمقررة غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الخامس عشر لرابطة مشجعي برشلونة في الأندلس وسبتة ومليلية، الذي استضافته مدينة هويلفا الإسبانية.

وشهد الحدث حضور عدد من أساطير النادي الكتالوني، من بينهم النجم البلغاري السابق هريستو ستويتشكوف، حيث استغل لابورتا المناسبة للتحدث عن استعدادات الفريق وأجواء القمة المنتظرة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، عبر لابورتا عن سعادته بحماس الجماهير قائلاً:  "ما أراه هنا يفوق الوصف، الحماس كبير والدعم منقطع النظير من مشجعي برشلونة في كل مكان".

وأضاف رئيس النادي موجهًا رسالة إلى أنصار الفريق قبل الكلاسيكو:  "اللاعبون يعيشون حالة تركيز عالية للغاية، وأنا على ثقة بأننا سنعود من البرنابيو بالنقاط الثلاث كما فعلنا في الموسم الماضي. الصدارة هدفنا، وهذا يمنحنا دافعًا إضافيًا".

وكشف لابورتا أنه تناول وجبة الغداء مع اللاعبين بعد أحد التدريبات الأخيرة، مشيدًا بالأجواء داخل المعسكر وبعقلية المدرب هانز فليك، رغم العقوبة التي ستحرمه من التواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاء، وقال:  "لن أنتقد الحكام، لكن هناك بعض القرارات تستحق المراجعة. فليك تقبل العقوبة بروح رياضية، رغم أنها كانت قاسية وغير مبررة في رأيي".

وتحدث لابورتا عن ذكرياته مع مباريات الكلاسيكو على ملعب البرنابيو، مؤكدًا: "يقال إنها مباراة عادية، لكنها ليست كذلك على الإطلاق. الكلاسيكو يحدد ملامح الموسم ويغير الكثير من المعادلات، والانتصار في البرنابيو شعور لا يُنسى".

وفي ختام حديثه، تطرق رئيس برشلونة إلى قرار إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي، معبرًا عن رفضه للتبريرات التي قدمتها رابطة الليجا، قائلاً:  "نحترم قرارات الرابطة، لكننا لا نتفق مع القول إن المباراة كانت ستُفسد المسابقة. على العكس، كانت فرصة لتسويق الليجا وتعزيز صورتها عالميًا، والقرار بإلغائها أضر بالبطولة أكثر مما خدمها".

خوان لابورتا لابورتا رئيس برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

الإيجار القديم - أرشيفية

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد