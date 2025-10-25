قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
رياضة

توفيق محمد: تشبيهي بمعلول أسطورة الأهلي «نقطة مميزة» في مسيرتي

ياسمين تيسير

أكد توفيق محمد، لاعب بتروجت الحالي وإنبي السابق، أن أي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي، فهو نادٍ كبير وعريق وله اسم وتاريخ كبيران جدًا، وكذلك الزمالك وبيراميدز، مشددًا على أنه يترك أموره لله لأنه سيفعل الأفضل له.

وقال توفيق محمد، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “جاءتني عروض من أندية كثيرة في الدوري المصري الممتاز، وأتمنى اللعب لأحد الثلاثي الكبار، وجود اسمك ضمن الـ20 ناديا في البطولة شيء مهم جدًا يجعلك تؤدي ما عليك وأكثر، يعلي تركيزك وهمتك من أجل الوصول لهدفك”.

وأضاف لاعب بتروجت الحالي: “تشبيهي بعلي معلول، أسطورة الأهلي، شيء يسعدني جدًا من جماهير الأحمر، التونسي واحد من أهم المحترفين الذين لعبوا في مصر وحققوا إنجازات وبطولات وأرقاما قياسية وتاريخية كبيرة باسم النادي، وبالتالي تشبيهي به شيء يجعلني فخورا بنفسي حتى اعتزالي اللعب”.

وواصل لاعب إنبي السابق: “في حالة اللعب للأهلي، المقارنة مع علي معلول لن تشغلني، سأجتهد وأتعب وأعمل ما هو مطلوب مني وزيادة، وطبيعي الجماهير ستقارني بالتونسي، لأنه بمثابة جوهرة لهم، هو لاعب كبير وترك علامات مؤثرة في تاريخ الأهلي وذكريات مهمة مع جماهيره، وإن شاء الله سأكون على قدر المسئولية في حالة انضمامي للأحمر”.

واختتم توفيق محمد حديثه قائلا: “أشبه التونسي علي معلول، أسطورة الأهلي، في عدة أشياء، طريقة لعب العرضيات والأداء الهجومي ونظيره الدفاعي، وهي أشياء تسعدني كون يتم تشبيهي بأحد أساطير النادي الأهلي التي تركت علامات مؤثرة في تاريخ الكرة المصرية وليس النادي فقط”.

معلول الاهلي الدوري

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

دقيق

ضبط 23 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

حامد اشرف حراجى

اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شهيد الشهامة في الغردقة

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

