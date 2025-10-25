توفيق محمد: تشبيهي بمعلول أسطورة الأهلي «نقطة مميزة» في مسيرتي

أكد توفيق محمد، لاعب بتروجت الحالي وإنبي السابق، أن أي لاعب يتمنى اللعب في النادي الأهلي، فهو نادٍ كبير وعريق وله اسم وتاريخ كبيران جدًا، وكذلك الزمالك وبيراميدز، مشددًا على أنه يترك أموره لله لأنه سيفعل الأفضل له.

وقال توفيق محمد، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “جاءتني عروض من أندية كثيرة في الدوري المصري الممتاز، وأتمنى اللعب لأحد الثلاثي الكبار، وجود اسمك ضمن الـ20 ناديا في البطولة شيء مهم جدًا يجعلك تؤدي ما عليك وأكثر، يعلي تركيزك وهمتك من أجل الوصول لهدفك”.

وأضاف لاعب بتروجت الحالي: “تشبيهي بعلي معلول، أسطورة الأهلي، شيء يسعدني جدًا من جماهير الأحمر، التونسي واحد من أهم المحترفين الذين لعبوا في مصر وحققوا إنجازات وبطولات وأرقاما قياسية وتاريخية كبيرة باسم النادي، وبالتالي تشبيهي به شيء يجعلني فخورا بنفسي حتى اعتزالي اللعب”.

وواصل لاعب إنبي السابق: “في حالة اللعب للأهلي، المقارنة مع علي معلول لن تشغلني، سأجتهد وأتعب وأعمل ما هو مطلوب مني وزيادة، وطبيعي الجماهير ستقارني بالتونسي، لأنه بمثابة جوهرة لهم، هو لاعب كبير وترك علامات مؤثرة في تاريخ الأهلي وذكريات مهمة مع جماهيره، وإن شاء الله سأكون على قدر المسئولية في حالة انضمامي للأحمر”.

واختتم توفيق محمد حديثه قائلا: “أشبه التونسي علي معلول، أسطورة الأهلي، في عدة أشياء، طريقة لعب العرضيات والأداء الهجومي ونظيره الدفاعي، وهي أشياء تسعدني كون يتم تشبيهي بأحد أساطير النادي الأهلي التي تركت علامات مؤثرة في تاريخ الكرة المصرية وليس النادي فقط”.