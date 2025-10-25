توفيق محمد: الجماهير تصنع الفارق دائما.. وهذه رسالتي لـ أحمد رضا

شدد توفيق محمد لاعب بتروجيت الحالي وإنبي السابق، على أن ثنائي البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا هم الأفضل في النتائج والمستويات حتى الآن في الموسم الحالي، وهما الأقرب للتواجد ضمن السبعة الكبار مع ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وتابع "توفيق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، وجود الجماهير يصنع الفارق دومًا مع أي فريق، الجماهير هي عامل أساسي ودافع قوي وحافز مهم لنجاح أي فريق يبحث عن التتويج بالبطولات والألقاب، يدعمون ويساندون اللاعبين دومًا، وفي المقابل اللاعبين يقدرون ذلك جيدًا ويبحثون عن إسعاد الجماهير في كل مباراة.

وأضاف لاعب بتروجيت الحالي: كل من رحل عن بتروجيت هم لاعبين رائعين، كنا نتمنى أن يستكملوا مسيرتهم معنا، لكن الكورة مثل أي شيء قسمة ونصيب، من رحل ذهب لمكان أفضل من أجل تحقيق طموحاته وأهدافه، ومن استمر يؤدي على أكمل وجه، وكلنا إخوات وحبايب.

وواصل لاعب إنبي السابق: افتقدنا كل الراحلين عن بتروجيت وأبرزهم أحمد رضا لإنه كان الأقرب لي، هو أخي وعشرة عمر، إحنا إخوات مش مجرد صحاب أو زملاء في فريق واحد، سعيد بانتقاله إلى الأهلي وتحقيق حلمه، وفرحت له من كل قلبي وكنت أسعد واحد في الدنيا بعد سماع خبر انتقاله للأحمر.

وأردف: أحمد رضا لم يحصل على فرصته كاملة في الأهلي، هو يمتلك إمكانيات كبيرة، وربنا كرمه بالخطوة دي لإنه يستاهل كل خير، الفرصة قادمة وهو سيقتنصها لإنه يستحقها.

واختتم توفيق محمد حديثه: رسالتي لأحمد رضا "شد حيلك ولا تيأس الفرصة ستأتيك في وقتها المناسب وإن شاء الله ستتألق، أنت تتواجد حاليًا في نادي كبير لأنك على قدر المسؤولية"، الأهلي نادي كبير الجميع يحبونه ويتمنون اللعب فيه، مثله مثل الزمالك وبيراميدز.