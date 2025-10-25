قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم
مجرد إشاعة.. ماذا قال منتخب مصر عن أنباء طلب تجنيس خوان بيزيرا ؟
وزير الخارجية: مشاركة تركيا أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار بغزة
الأوقاف تؤكد حياد المساجد التام وتحظر استخدامها في الدعاية الانتخابية
2833 جنيه.. أفضل شهادة بنكية من الأهلي بعائد شهري
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فضيحة لوبومباشي.. كارثة هزت عرش الكاف في دوري أبطال إفريقيا

يسري غازي

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل كارثية في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق إيلوا لوبوبو الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت التقارير الإعلامية أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي خاضـوا مباراتهم أمام سانـت إيلوا لوبوبو في الكونـغو ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وهم جـياع.

وأفادت التقارير الإعلامية أن فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وصل إلى الفـندق يوم المـباراة ليفاجيء بأن وجبة الإفطار لم يتم تقديمها إليهم كما هو متبع مع أي فريق يحل ضيفا في بطولات تخضع تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

أشارت التقارير الإعلامية أن لاعبو فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي قضوا ساعات طويلة يبحـثون عن طعـام دون جـدوى بعدما تم منعهم  من الأكل داخـل الفندق لأسـباب ما زالت غامـضة.

وشددت التقارير الإعلامية علي أن لاعبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي اضطروا لخوض لقاء سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي علي معـدة فارغة، رغم تحذيرات الطاقم الطبي من خطورة ذلك على الأداء البدني والصحي.

أوضحت أن ما حدث في مباراة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي ونظيره فريق سانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي أثار موجة غضب كبيرة في جنوب إفريقيا، ووصل إلى رئيس الكاف باتريـس موتسيبي الذي تلقي إشعارا رسـميا حول ما تم اعتباره فضيحة تنظيمية غير مقبولة في واحدة من أكبر البطولات القارية.

الكاف يفتح تحقيقا بفضيحة دوري أبطال أفريقيا 

ولفتت التقارير الإعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي قرر فتح تحقيق في فضيحة لوبومباشي في مباراة فريق أورلاندو بايرتس وسانـت إيلوا لوبوبو الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي تلقي خسارة أمام نظيره فريق سانـت إيلوا لوبوبو في  لوبومبـاشي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا الكاف أورلاندو بايرتس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي

