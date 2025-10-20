الكاف يحتفي بإنجاز المغرب التاريخي في مونديال الشباب

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتتويج منتخب المغرب تحت 20 عامًا بلقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيني في النهائي.









فوز مستحق في ليلة تاريخية



تمكّن “أشبال الأطلس” من التفوق على الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت فجر الإثنين على ملعب “تشيلي الوطني”. وقدم المنتخب المغربي أداءً استثنائيًا توج مسيرته القوية في البطولة بأول لقب عالمي على مستوى فئة الشباب.

رسالة الكاف: من أفريقيا إلى العالمية

الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على منصة “إكس” عبّر عن فرحته بالإنجاز قائلاً:

“من أفريقيا إلى قمة المجد العالمي.. أسود الأطلس يكتبون التاريخ ويتوجون بكأس العالم تحت 20 عامًا.”

الاحتفاء لم يكن فقط بالبطولة، بل بالرمزية الإفريقية والعربية للإنجاز.

استمرار لمسيرة النجاحات المغربية



يواصل المنتخب المغربي سلسلة النجاحات الكروية التي حققتها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، حيث جاء هذا التتويج بعد إنجاز المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، ثم برونزية أولمبياد باريس 2024. ويعد هذا الفوز امتدادًا واضحًا لصعود المغرب على الساحة الكروية العالمية.

إنجاز تاريخي عربي

تأهل المغرب إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد قطر عام 1981. كما بات ثالث منتخب إفريقي يخوض النهائي بعد نيجيريا وغانا، مما يعزز مكانة القارة السمراء على الساحة الدولية.

تتويج يفتح أبواب المستقبل

هذا اللقب لا يمثل مجرد بطولة، بل خطوة كبيرة نحو ترسيخ حضور الكرة المغربية عالميًا، وإلهام الأجيال القادمة. وقد منح الفوز المغرب مكانة جديدة في سجلات الفيفا، وفتح الباب أمام مشاركات أقوى في فئات المنتخبات السنية المختلفة



