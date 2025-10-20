قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يحتفي بإنجاز المغرب التاريخي في مونديال الشباب

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتتويج منتخب المغرب تحت 20 عامًا بلقب كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيني في النهائي.


 


 

فوز مستحق في ليلة تاريخية
 

تمكّن “أشبال الأطلس” من التفوق على الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت فجر الإثنين على ملعب “تشيلي الوطني”. وقدم المنتخب المغربي أداءً استثنائيًا توج مسيرته القوية في البطولة بأول لقب عالمي على مستوى فئة الشباب.

رسالة الكاف: من أفريقيا إلى العالمية

الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على منصة “إكس” عبّر عن فرحته بالإنجاز قائلاً:

“من أفريقيا إلى قمة المجد العالمي.. أسود الأطلس يكتبون التاريخ ويتوجون بكأس العالم تحت 20 عامًا.”

الاحتفاء لم يكن فقط بالبطولة، بل بالرمزية الإفريقية والعربية للإنجاز.

استمرار لمسيرة النجاحات المغربية
 

يواصل المنتخب المغربي سلسلة النجاحات الكروية التي حققتها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، حيث جاء هذا التتويج بعد إنجاز المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، ثم برونزية أولمبياد باريس 2024. ويعد هذا الفوز امتدادًا واضحًا لصعود المغرب على الساحة الكروية العالمية.

إنجاز تاريخي عربي

تأهل المغرب إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد قطر عام 1981. كما بات ثالث منتخب إفريقي يخوض النهائي بعد نيجيريا وغانا، مما يعزز مكانة القارة السمراء على الساحة الدولية.

تتويج يفتح أبواب المستقبل

هذا اللقب لا يمثل مجرد بطولة، بل خطوة كبيرة نحو ترسيخ حضور الكرة المغربية عالميًا، وإلهام الأجيال القادمة. وقد منح الفوز المغرب مكانة جديدة في سجلات الفيفا، وفتح الباب أمام مشاركات أقوى في فئات المنتخبات السنية المختلفة


 

منتخب المغرب الكاف منتخب الارجنتين كأس العالم للشباب اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

ترشيحاتنا

رسامة شمامسة جدد

تدشين أواني خدمة ورسامة شمامسة بقرية النجارين على يد الأنبا بقطر

صلوات سيامة قدس الأرشمندريت سيميون

سيامة رئيس أساقفة جديد على سيناء| صور

السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر باليمن

سفير مصر باليمن يؤكد دعم القاهرة للشرعية في اليمن وتأييد جهود التوصل لحل سياسي شامل

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد